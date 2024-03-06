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Берёзовый сок является натуральным и полезным напитком

Когда начинать сбор берёзового сока?

2:11
Садоводство » Деревья и кустарники

Сбор березового сока — это древняя традиция, которая существует уже не одно столетие. Этот натуральный и полезный напиток известен своими целебными свойствами и широко используется в народной медицине. Но когда же начинается сбор березового сока и какие факторы влияют на его сбор?

Когда начинать сбор берёзового сока?
Фото: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. by Northmetpit is licensed under Own work

Первые признаки того, что наступило время для сбора березового сока, появляются весной, когда снег начинает таять и деревья просыпаются после зимней спячки. Обычно это происходит в конце марта — начале апреля, в зависимости от климатических условий и региона. Но самое оптимальное время для сбора сока — это первые две недели после того, как березы начинают распускать свои почки.

Однако, не все березы готовы к сбору сока одновременно. Это зависит от многих факторов, таких как местоположение дерева, его возраст, состояние коры и погодные условия. Например, березы, растущие на южных склонах, обычно просыпаются раньше и дают более обильный сок, чем те, что растут на северных склонах. Также, молодые деревья дают больше сока, чем старые, а поврежденная кора может затруднить сбор сока.

Для сбора березового сока используют специальные сосуды — ковши или ведра, которые крепятся к дереву. Но перед тем, как начать сбор, необходимо подготовить дерево. Для этого на коре делают небольшие надрезы, чтобы сок мог вытекать. Но важно не переборщить с надрезами, чтобы не повредить дерево и не нарушить его циркуляцию сока.

Сбор березового сока происходит в течение нескольких недель, пока деревья продолжают активно выделять сок. Обычно, одно дерево может дать от 2 до 5 литров сока за сезон. После сбора сок нужно фильтровать и хранить в холодном месте, чтобы он не скис. Также, его можно использовать для приготовления различных напитков и лечебных настоек.

Сбор сока — это важный этап весеннего обновления организма и древняя традиция, которая продолжает жить и по сей день. Начинать сбор нужно вовремя и с уважением к природе, чтобы получить максимальную пользу от этого ценного и полезного напитка.

Как и когда собирать берёзовый сок
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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