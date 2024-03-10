Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода

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Правила ухода за толстянкой

2:09
Садоводство » Комнатные цветы

Крассула, известная также как денежное дерево, принадлежит к семейству "Толстянковые", которое насчитывает более трехсот различных видов суккулентов и кустарников. Это неприхотливое растение пользуется популярностью среди садоводов и цветоводов, часто встречается в домах, офисах и кабинетах. Считается, что денежное дерево приносит богатство и финансовый успех, но его привлекательный внешний вид также ценится.

Правила ухода за толстянкой
Фото: Own work by Krzysztof Golik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

При выборе растения в магазине следует обращать внимание на его состояние. Листья должны быть упругими, мясистыми и яркими, без повреждений. Крепкий стебель и влажная почва также являются признаками здорового растения. Оптимальное освещение для крассулы — на южных и восточных окнах, при этом следует избегать прямых солнечных лучей, чтобы избежать солнечных ожогов. Важно также обеспечить доступ к свежему воздуху и периодически поворачивать растение к солнцу.

Полив цветка следует проводить в зависимости от времени года и температуры окружающей среды. В знойные летние дни растение поливают дважды в неделю, в зимнее время — раз в две недели. Подкармливать суккулент рекомендуется летом удобрениями для кактусов с периодичностью раз в 20 дней, используя различные смеси, такие как фосфорные, кальциевые или калийные.

Если есть возможность, летом рекомендуется выносить крассулу на улицу или балкон. Желательно периодически менять местоположение растения, делая это раз в полгода. Оптимальная температура для толстянки в летний период составляет 20-24 градуса тепла. Зимой температура должна быть снижена до 12-15 градусов, такие условия способствуют цветению суккулента.

Вы можете легко приготовить кальциевое удобрение прямо дома. Просто разомните скорлупу десяти яиц и смешайте полученный порошок с одним литром воды. Дайте смеси настояться в течение двух недель, затем удобрение будет готово к использованию. Рекомендуемый период применения — с конца апреля по сентябрь.

Правила ухода за денежным деревом с Е. Новиковой. Как ухаживать за толстянкой в домашних условиях?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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