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Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят

Какие растения никогда не нужно удобрять золой

2:02
Садоводство » Советы

Огородные растения являются важной частью нашей диеты, поэтому мы стараемся выращивать их в наших садах и огородах. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно ухаживать за растениями, в том числе и удобрять их. Многие садоводы используют золу в качестве удобрения, так как она содержит много полезных минералов, таких как калий, кальций и магний. Однако, есть определённые огородные растения, которые не нужно удобрять золой.

Какие растения никогда не нужно удобрять золой
Фото: https://takprosto.cc/

Первое растение, которое не нужно удобрять золой, это картофель. Картофель является одним из самых популярных овощей в нашей кухне, но он не любит избытка калия, который содержится в золе. Излишки калия могут привести к образованию картофельной болезни, которая может уничтожить всю урожайность. Поэтому, если вы хотите получить хороший урожай картофеля, лучше использовать другие виды удобрений.

Также не рекомендуется удобрять золой бобовые культуры, такие как горох, фасоль и чечевица. Эти растения способны захватывать азот из воздуха и обогащать почву этим элементом. Избыток калия из золы может нарушить баланс между азотом и калием, что может привести к плохому росту и развитию растений.

Также стоит отказаться от удобрения золой для растений, которые любят кислую почву, например, клубника и клюква. Зола имеет щелочную реакцию, поэтому ее использование может повысить уровень щелочности почвы, что негативно скажется на росте и развитии этих растений.

Некоторые садоводы также не рекомендуют удобрять золой растения, которые растут в кислых почвах, например, репейник и редис. Эти растения могут плохо переносить щелочную среду и могут погибнуть при использовании золы в качестве удобрения.

Вместо золы, для удобрения этих растений лучше использовать другие виды удобрений, например, компост или органические удобрения. Они не только обогатят почву необходимыми элементами, но и не повредят растения.

Никогда не кормите золой эти растения!
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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