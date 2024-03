Высокие грядки — отличное решение для тех, у кого ограниченное пространство на участке

Высокие грядки — это отличный способ создать удобную и эстетичную огородную зону. Они позволяют выращивать растения на высоте, что обеспечивает лучшее освещение и вентиляцию, а также упрощает уход за посадками. Кроме того, высокие грядки могут быть отличным решением для тех, у кого есть ограниченное пространство или проблемы с почвой.

Фото: Own work by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic