Слизни уползут на участок к соседям: два простых средства отпугнут непрошеных гостей - "химия" не понадобится

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Два метода борьбы со слизнями

0:55
Садоводство » Вредители и болезни

Два эффективных метода помогут избавиться от слизней. Ими поделилась огородница Дзен-канала "В саду у Валентинки".

Два метода борьбы со слизнями
Фото: creativecommons.org by Jr66 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

1. Нашатырный спирт. Слизни не переносят его запах, и они разбегаются от обработанных участков. Чтобы это сделать, растворите нашатырь в воде и опрыскивайте грядки.

"К нашатырю важно относиться осторожно: обрабатывать лишь после плодоношения ту же клубнику. Или после уборки место, где росли однолетние культуры. Но и поздней осенью, после похолодания, смысла в обработках нет: большинство слизней живёт один сезон", — пишет огородница.

2. Кофе. Слизни не любят запах кофе, поэтому опрыскивайте участки слабым раствором кофе.

Повторяя эти процедуры периодически, можно избавиться от слизней на участке.

Ранее мы рассказали, как отвадить соседских котов с грядок.

Эффективное средство от слизней,полезное для растений
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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