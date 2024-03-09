Слизни уползут на участок к соседям: два простых средства отпугнут непрошеных гостей - "химия" не понадобится

Два метода борьбы со слизнями

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Два эффективных метода помогут избавиться от слизней. Ими поделилась огородница Дзен-канала "В саду у Валентинки".

Фото: creativecommons.org by Jr66 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

1. Нашатырный спирт. Слизни не переносят его запах, и они разбегаются от обработанных участков. Чтобы это сделать, растворите нашатырь в воде и опрыскивайте грядки.

"К нашатырю важно относиться осторожно: обрабатывать лишь после плодоношения ту же клубнику. Или после уборки место, где росли однолетние культуры. Но и поздней осенью, после похолодания, смысла в обработках нет: большинство слизней живёт один сезон", — пишет огородница.

2. Кофе. Слизни не любят запах кофе, поэтому опрыскивайте участки слабым раствором кофе.

Повторяя эти процедуры периодически, можно избавиться от слизней на участке.

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