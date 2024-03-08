Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев

С данными цветами ваш тенистый сад преобразится. Эти растения прекрасно себя чувствуют в затенённых уголках участка.
Примула
Примула — крупный род тенелюбивых цветов. У многих растений тёмно-зелёные листья и яркие цветки, возвышающиеся над листвой на стеблях. Это довольно неприхотливые растения, если не считать того, что они любят постоянный полив, но не сырую почву. Некоторые виды предпочитают место с полутенью, но не на утреннем солнце. Однако другие лучше всего растут в месте с полной тенью.
Хоста
Это типичное теневое растение. Это высокие цветоносы, которые окрашиваются в различные оттенки.
Флокс дивариката
Это травянистое многолетнее растение, которое легко распространяется, но не считается инвазивным. Из него получается великолепное цветущее почвопокровное растение, привлекающее бабочек.
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