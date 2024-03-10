Тенистые уголки сада преобразятся: просто посадите туда эти прекрасные цветы

Эти цветы идеальны для тенистого сада

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти цветы преобразят даже тенистый сад. Они не любят открытые солнечные места, в связи с чем идеальны для тёмных уголков сада. Их можно также выращивать под кронами деревьев.

Фото: Фиалка собачья, цветы by Bjoertvedt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Незабудки

Благодаря своим нежным пятилепестковым ярко-синим цветкам с жёлтой или белой сердцевиной незабудки станут прекрасным дополнением к любому саду. Если вы живёте в одном из более теплых районов, где они произрастают, растение предпочтет некоторую тень. Незабудки переносят больше солнца в более прохладном климате. Обязательно обрезайте растения (удалите отцветшие соцветия), если хотите контролировать их распространение.



Фиалка собачья



Весной распускает нежные цветы с изогнутыми лепестками. Цветки раскрываются при утреннем свете и закрываются вечером. Как один из лучших цветов для тени, это растение прекрасно растёт в лесной местности под пятнистым освещением деревьев. Ему нужна защита от резких солнечных лучей и жары. Слой мульчи вокруг растения поможет сохранить прохладу корней и сохранить влагу.

Морозник



Это одни из самых ранних растений, которые зацветают ранней весной цветами, похожими на розы. Эти растения процветают в частичной или полной тени, хотя они могут переносить больше солнечного света весной, когда погода прохладная, и солнце ещё не сильно светит. Но убедитесь, что они будут в тени, как только температура повысится, пишет thespruce.com.