Даём советы, чтобы у вас выросла крупная и здоровая свёкла

Как вырастить крупную свёклу на дачном участке

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание крупной свёклы может быть увлекательным и чрезвычайно удовлетворительным процессом. Свекла, богатая витаминами и минералами, является важной составляющей многих блюд и соков. В этой статье мы дадим основные советы, которые помогут вам вырастить крупную свёклу.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Выбор сорта свёклы: Изначально вам необходимо выбрать подходящий сорт свеклы. Существует множество вариантов, но для выращивания крупных корнеплодов наиболее подходят сорта, отличающиеся высоким ростом и высокой урожайностью, такие как "Ball Red" или "Detroit Dark Red".

2. Подготовка почвы: Свёкла предпочитает плодородную и хорошо дренированную почву. Перед посадкой необходимо подготовить грядку, перемешав органическое удобрение или перегноем с верхним слоем почвы. Также стоит проверить кислотность почвы — оптимальный уровень рН для свеклы составляет около 6-7.

3. Посев свёклы: Посадка свеклы производится путем семенного размножения. Разбавьте семена водой и оставьте на несколько часов. После этого засейте семена на грядку на глубину около 2-3 см с интервалом между растениями 8-10 см.

4. Уход за посевами: Свекла нуждается в регулярном поливе для сохранения влажности почвы. Однако избегайте застоя воды, так как это может привести к гниению корнеплодов. Также следите за сорняками и регулярно пропалывайте грядку.

5. Разреживание растений: Через несколько недель после появления всходов, растения станут перенаселенными. Чтобы они могли развиться успешно и вырасти в крупные корнеплоды, разрежьте растения, оставив расстояние между ними около 20-30 см.

6. Удобрение: Среднее удобрение свеклы можно провести через 3-4 недели после появления всходов. Используйте универсальные органические удобрения или специальные удобрения для корнеплодов, следуя инструкциям на упаковке.

7. Сбор урожая: Крупные корнеплоды свеклы готовы для сбора через 70-90 дней после посева. Они достигнут оптимального размера и будут иметь ярко-красный цвет. Осторожно вытяните корнеплод из почвы, оставив при этом хвостик длиной около 2-3 см.

Выращивание крупных свеклы требует терпения и заботы, но с правильным уходом и правильно выбранными сортами, вы сможете насладиться вкусными и питательными корнеплодами свеклы. Не бойтесь экспериментировать и делиться своим опытом с другими садоводами!