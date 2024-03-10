Самый тенистый сад будет блистать: эти цветы обожают тёмные уголки - щедро дарят свою красоту

Подборка тенелюбивых цветов

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Данные цветы удивят вас прекрасным цветением даже в тенистом саду.

Фото: Own work by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сибирский стеклярус

Растение неприхотливое в уходе, что делает его одним из лучших цветов для затенения. Его крошечные ярко-синие цветки с белой сердцевиной распускаются весной и напоминают цветы незабудки, но благодаря своей листве он является звездой тенистого сада. Сибирский багульник предпочитает тенистое место и нуждается в более частом поливе, если выращивается в более солнечных условиях.

Ландыш

Это выносливое почвопокровное растение с изогнутыми средне-зелеными листьями и миниатюрными, ароматными, белыми цветами, распускающимися весной. Эти растения имеют тенденцию к быстрому распространению и, как известно, тенелюбивы. В некоторых местах они могут быть агрессивными, поэтому проверьте перед посадкой. Они могут переносить прямые утренние солнечные лучи, но их следует защищать от сильного послеполуденного солнца. Поливайте, чтобы почва оставалась слегка влажной.

Наперстянка

Эти высокие растения цветут в начале лета гроздьями трубчатых цветков. Климат определяет, сколько света нужно этим растениям. В тёплом климате им требуется тенистое место, защищающее их от увядания. В прохладном климате они могут переносить открытое солнце, хотя всё равно лучше всего будут смотреться в полутени. Следите за тем, чтобы не переувлажнить эти растения, так как они подвержены гниению.