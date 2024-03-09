Эти цветы прекрасно растут в тени: порадуют ослепительным цветением

Растения-любители тенистых мест

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти растения идеальны для тенистого сада. Они порадуют ослепительным цветением.

Фото: flickr.com by Jim Capaldi from Springfield PA, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Коралловые колокольчики

Цветущие с весны до начала лета полувечнозеленые коралловые колокольчики бывают разных оттенков цветов и листвы. Растения образуют тонкие цветоносы с миниатюрными соцветиями. Листья традиционно зелёные, но также могут быть фиолетовыми, золотыми и другими. Многие коралловые колокольчики отличаются интересной пестротой листвы. Эти цветы могут расти на полном солнце, но предпочитают полутень. Слишком много света может обжечь листву, пишет thespruce.com.

Гортензия

Гортензии — любимцы садоводов за разнообразие окраски и внешнего вида цветков. Некоторые цветут большими круглыми гроздьями, а другие имеют меньший размер и более плоский вид. Виды гортензии, как правило, неплохо себя чувствуют в полутени под высокими лиственными деревьями. Слишком мало света уменьшит их цветение, но слишком много солнца и жары может привести к увяданию растения. В идеале они должны быть на утреннем солнце, а после обеда в тени. Обязательно поливайте их дополнительно в особенно жаркие дни.

Астильба

Секрет выращивания цветущей астильбы — вода. Этим растениям нужна влажная, хорошо дренированная почва, поэтому обязательно поливайте раз в неделю, если дождь не помогает, и мульчируйте вокруг растения, чтобы сохранить влагу. Астильбы растут медленно и весной и летом дают похожие на перья цветы на стеблях над листвой. Они лучше всего растут в полутени, но также могут переносить более густую тень. Однако в полной тени они, скорее всего, не достигнут своего максимального размера.