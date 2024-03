Эти цветы прекрасно растут в тени: порадуют ослепительным цветением

Эти растения идеальны для тенистого сада. Они порадуют ослепительным цветением.

Фото: flickr.com by Jim Capaldi from Springfield PA, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic