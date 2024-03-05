Сейчас самое время начать правильно ухаживать за плодовыми деревьями

Как ухаживать за плодовыми деревьями в марте

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Ухаживать за плодовыми деревьями в марте очень важно, так как именно в это время начинается вегетационный период, когда растения активно растут и готовятся к цветению и плодоношению. Вот несколько рекомендаций, как правильно заботиться о плодовых деревьях в это время года.

1. Обрезка: Март — идеальный месяц для обрезки плодовых деревьев. В это время растение еще не активно цветет и легче переносит обрезку. Отрежьте все мертвые, поврежденные или старые ветки. Также удалите все ветви, которые растут внутрь кроны или слишком близко друг к другу, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

2. Удобрение: Плодовые деревья нуждаются в хорошем питании для здорового роста и развития. Во время вегетационного периода они особенно нуждаются в удобрениях. В марте можно применять универсальное удобрение для плодовых деревьев, следуя рекомендациям на упаковке. Удобряйте растения в основном корневой зоне, избегая попадания удобрений на ствол.

3. Полив: Весенний полив плодовых деревьев играет важную роль в их развитии. В марте начинается активное ростовое движение соков, поэтому соблюдайте режим полива и поддерживайте умеренную влажность почвы. Вода должна проникать глубоко в почву, чтобы корни растений получали достаточное количество влаги.

4. Защита от вредителей: С момента пробуждения природы плодовые деревья становятся подвержены различным вредителям. Проверьте растения на наличие вредных насекомых, таких как тли, мотыльки или гусеницы, и примените соответствующие меры защиты. Защитные средства могут включать применение химических инсектицидов или использование биологических средств контроля вредителей.

5. Забота о почве: По окончании зимы марта — отличный месяц для подготовки почвы под плодовые деревья. Определитесь с необходимыми минеральными удобрениями для вашего региона и обогатьте почву ими. Также удалите все сорняки и обработайте почву, чтобы она была рыхлой и хорошо дренированной.

В целом, уход за плодовыми деревьями в марте — это обеспечение здорового роста и развития растений, а также предотвращение проблем, связанных с вредителями и недостатком питательных веществ. Если правильно ухаживать за плодовыми деревьями в этот период, вы сможете насладиться обильным урожаем в следующем сезоне.