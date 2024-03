Это деревце станет акцентом на участке: неприхотливо в уходе, прекрасно подходит для декорирования участка

Сумах — маленькое, необычное и неприхотливое растение, которое прекрасно подходит для декорирования участка. Один из его видов, оленерогий, получил своё название из-за формы ветвей, напоминающих оленьи рога. Это кустарник или деревце с раскидистой кроной и широко расставленными ветвями.

Фото: Own work by Ryszard Wojdowski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International