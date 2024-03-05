Это деревце станет акцентом на участке: неприхотливо в уходе, прекрасно подходит для декорирования участка

Неприхотливое деревце, которое непременно станет акцентом на участке

Сумах — маленькое, необычное и неприхотливое растение, которое прекрасно подходит для декорирования участка. Один из его видов, оленерогий, получил своё название из-за формы ветвей, напоминающих оленьи рога. Это кустарник или деревце с раскидистой кроной и широко расставленными ветвями.

Фото: Own work by Ryszard Wojdowski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Известно также под названием уксусного дерева, сумах предпочитает солнечные места и каменистые склоны. Осенью его листья окрашиваются в яркие оттенки оранжевого, красного или золотистого цвета. Цветение происходит в конусовидных соцветиях светло-зеленого или бордового цвета, достигающих длины до 20 см, но начинается лишь через 4 года после посадки.

Для выращивания сумаха выбирайте хорошо освещенные места, избегая полутени. Почва должна быть плодородной, но не болотистой. Растение умеренно поливают, примерно раз в неделю. Оно не требует частых удобрений. Сумах выглядит наиболее эффектно в одиночной посадке, но также хорошо сочетается с хвойными растениями, особенно с теми, у которых стелющаяся крона.

Сумах также может использоваться для укрепления склонов благодаря сильной корневой системе.

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