5 килограммов томатов с 1 квадратного метра: этот низкорослый и неприхотливый сорт томатов заваливает урожаем

Томаты "Гаспачо" - сорт, который требует минимум ухода

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Плоды этого сорта томатов радуют мясистым вкусом, привлекательным видом и лёгкостью в выращивании. Созревание занимает 117-125 дней после появления всходов. Урожайность впечатляет: с одного квадратного метра можно собрать около пяти килограммов помидоров, несмотря на низкорослость кустов (до 60 сантиметров). Кусты компактные, подходят для ограниченного пространства. Речь - о сорте "Гаспачо".

Фото: Own work by John Phelan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Плодоношение приходит во второй половине августа, а созревание практически одновременно, образуя яркие гроздья. Кусты не требуют пасынкования.

Помидоры обладают приятным вкусом и сохраняются хорошо благодаря плотной кожице. Этот сорт подходит для всех любителей классических вкусов.