5 килограммов томатов с 1 квадратного метра: этот низкорослый и неприхотливый сорт томатов заваливает урожаем

Плоды этого сорта томатов радуют мясистым вкусом, привлекательным видом и лёгкостью в выращивании. Созревание занимает 117-125 дней после появления всходов. Урожайность впечатляет: с одного квадратного метра можно собрать около пяти килограммов помидоров, несмотря на низкорослость кустов (до 60 сантиметров). Кусты компактные, подходят для ограниченного пространства. Речь - о сорте "Гаспачо".
Плодоношение приходит во второй половине августа, а созревание практически одновременно, образуя яркие гроздья. Кусты не требуют пасынкования.
Помидоры обладают приятным вкусом и сохраняются хорошо благодаря плотной кожице. Этот сорт подходит для всех любителей классических вкусов.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.