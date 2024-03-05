Эти универсальные цветы прекрасно украсят участок вдоль забора: неприхотливы и подходят для любого участка

Мальва — универсальное растение для любого сада

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Существует более 60 различных видов мальвы. Большинство из них высокие, красивые, многолетние или двулетние цветущие растения. Их высота и крупные соцветия делают их идеальными кандидатами для выращивания у стен или заборов. Они легко дают самосев, поэтому у вас будет красивое, продолжительное цветение каждое лето.

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Эти высокие растения могут расти в чрезмерно затененных местах. Если вы живете в особенно жарком и сухом регионе, расположение в полутени предохранит нижние листья вашей мальвы от увядания.

Мальва — универсальное растение, и большинство из них может расти на любом типе почвы. Богатые, хорошо дренированные земли могут дать наилучшие результаты.

Саженцы и молодые мальвы предпочитают стабильно влажные условия. После укоренения мальвам нужен в поливе только в период длительной жары и засухи. Поливайте мальву у корней, а не на листьях, чтобы предотвратить проблемы с грибковым заболеванием ржавчиной.

Эти растения лучше всего выращивать в регионах с умеренным климатом. Они достаточно морозостойки. Эти растения не любят высокой влажности.

Мальва любит плодородные условия и лучше всего себя чувствует при высоком содержании питательных веществ в почве. Без этого вы можете заметить пожелтение листвы и менее впечатляющее цветение. Если ваша почва не богата, полезно внести подкормку органическими веществами весной. На плодородных почвах внесение удобрений необязательно, но на бедных почвах подкормки каждые две-четыре недели в период цветения также могут помочь. Хорошо подходит органическое удобрение для цветов или рыбная эмульсия с высоким содержанием азота.

Мальвы легко дают самосев, и, если они уже есть у вас в саду, новые растения, скорее всего, появятся на следующий год без каких-либо усилий с вашей стороны. Если вы хотите посадить её в своем саду, вырастить её из семян несложно. Следуйте этим общим советам для более успешного прорастания, но всегда проверяйте особенности температуры и сроков для каждого вида или сорта:

Сеять семена в помещении во второй половине весны или в начале лета на открытом воздухе.

Идеальная температура для прорастания обычно составляет около 21 градуса.

Если вы посеете семена осенью, вы можете перезимовать их в холодной рамке или теплице, и они зацветут на следующий год.

Мальве обычно требуется около двух недель, чтобы прорасти.

Размер и внешний вид цветков вашей мальвы будут зависеть от выбранного вами вида. Обычно они крупные, обращены наружу и расположены на длинном центральном стебле. Они бывают самых разнообразных ярких цветов и известны своим продолжительным периодом цветения, который часто длится с начала лета до осени.