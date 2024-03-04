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Станет настоящим украшением любого сада: как правильно сажать статиц

Рассказываем простые правила выращивания статицы

2:16
Садоводство » Цветы

Статица - это красивое и неприхотливое растение, которое может стать настоящим украшением любого сада или дома. Ее яркие цветы и необычные листья привлекают внимание и радуют глаз круглый год. Если вы хотите вырастить статицу у себя дома, то вам необходимо знать несколько простых правил.

Рассказываем простые правила выращивания статицы
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

1. Выбор места для выращивания. Статица любит яркий свет, поэтому лучше всего выращивать ее на солнечном месте. Однако она может расти и в полутени, но в этом случае ее цветение может быть менее обильным. Также важно, чтобы место было защищено от прямых солнечных лучей в полуденный зной.

2. Подготовка почвы. Статица предпочитает рыхлые и плодородные почвы с хорошей дренажной системой. Поэтому перед посадкой рекомендуется добавить в грунт перегноя или компоста. Также можно использовать готовые смеси для цветочных растений.

3. Посадка растения. Статицу можно выращивать как из семян, так и из рассады. Если вы выбираете первый вариант, то семена необходимо посадить в грунт весной или осенью. Рассаду же можно высадить в любое время года, но лучше всего это делать весной или летом. При посадке следует учитывать, что расстояние между растениями должно быть не менее 20 см.

4. Уход за растением. Статица не требует особого ухода, но все же нуждается в регулярном поливе и подкормке. В период цветения рекомендуется удобрять растение раз в 2-3 недели. Также необходимо следить за состоянием почвы и не допускать ее пересыхания.

5. Обрезка. Чтобы статица радовала вас своими яркими цветами, необходимо проводить обрезку. Она способствует формированию красивой кроны и стимулирует цветение. Обрезать растение следует весной или осенью, удаляя сухие и поврежденные ветки.

6. Защита от вредителей и болезней. Статица достаточно устойчива к болезням и вредителям, но все же может подвергаться нападению тлей и паутинного клеща. Для профилактики можно использовать специальные препараты или прибегнуть к народным средствам, например, обработать растение настоем чеснока.

Выращивание статицы: от посева семян до цветения
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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