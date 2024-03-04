Этот злой враг теплицы перестанет быть проблемой: эти меры помогут с ним справиться

Как победить паутинного клеща

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Паутинный клещ – один из самых опасных вредителей теплицы. Его коварство проявляется в необычайной скорости размножения: самки могут отложить до 10 яиц в день, что приводит к быстрому увеличению численности популяции. Кроме того, они способны сильно повредить листья растений, что может привести к их гибели всего за несколько дней.

Фото: flickr.com by Gilles San Martin from Namur, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Паутинные клещи питаются различными растениями и не требовательны к рациону, что делает под угрозой все культурные посадки. Эти вредители также живучи и выживают в теплице, спрятавшись в щелях и трещинах на зиму, чтобы снова активизироваться в теплую погоду.

Для борьбы с паутинными клещами рекомендуется тщательная обработка всех поверхностей в теплице, включая почву и конструкцию. Среди эффективных препаратов можно использовать "Фитоверм", "Актеллик" или "Аполло", советует садовод Дзен-канала "Садоёж". Также важно осмотреть рассаду перед пересадкой, чтобы предотвратить перенос вредителей в теплицу. Проведение профилактической обработки сеянцев поможет избежать проблем в будущем.

Однако одна из рекомендованных мер может оказаться малоэффективной. Предлагается перекопать грядку, покрыть её снегом, оставив теплицу открытой. Хотя это может уничтожить лишь единичные особи из вредителей, большинству это будет безразлично. Паутинные клещи успешно переживают зиму, а весенняя прохлада скорее подстегнёт их активность, чем уничтожит. Некоторые особи, возможно, окажутся в шоке от выхода на поверхность, но остальные продолжат свою деятельность. Таким образом, снег не является эффективным средством борьбы с ними.