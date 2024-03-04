Герань растёт во многих домах и садах, но редкие виды встретить можно нечасто

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Уникальны своей красотой и особенностями: редкие виды герани

2:26
Садоводство » Комнатные цветы

Герани — это красивые и популярные цветы, которые можно увидеть во многих домах и садах по всему миру. Однако существуют и редкие виды герани, которые отличаются своей уникальной красотой и особенностями. В этой статье мы расскажем о некоторых из этих редких видов герани и их сортах.

Уникальны своей красотой и особенностями: редкие виды герани
Фото: "Pelargonium zonale on the balcony" by Liilia Moroz is licensed under CC BY-SA 4.0.

1. Герань Bantam — это маленький и компактный сорт герани. Он имеет ярко-розовые цветы со светлыми полосками на лепестках. Герань Bantam очень популярна среди коллекционеров и цветоводов благодаря своей уникальной красоте и необычной форме цветов.

2. Герань Black Velvet — это редкий сорт герани с темно-бордовыми цветами. Лепестки этого сорта имеют велюровую текстуру, что делает герань Black Velvet особенно привлекательной и интересной. Этот сорт часто используется для создания эффектных контрастов в саду или на балконе.

3. Герань Night Skies — это ещё один редкий сорт герани с необычным окрасом лепестков. Они имеют тёмно-фиолетовый цвет с белыми полосками, напоминающими звезды на ночном небе. Герань Night Skies является отличным дополнением к саду или цветочному горшку, добавляя в них загадочности и загадочности.

4. Герань Mrs. Pollock — редкий сорт герани, который получил своё имя в честь Джексона Поллока, известного художника. Листья этой герани имеют уникальное пятнистое окрашивание с ярко-красной, оранжевой и зеленой цветовыми пятнами. Герань Mrs. Pollock является настоящим произведением искусства и прекрасно смотрится как в саду, так и в помещении.

5. Герань Blue Blood — сорт с необычным синим окрасом цветов. Цвет герани Blue Blood имеет насыщенный синий цвет, что делает его невероятно привлекательным и уникальным. Этот сорт часто используется для создания контрастных композиций и оживления садовых ансамблей.

Эти редкие виды герани и их сорта являются настоящим украшением и дополняют любой сад или цветочный горшок. Благодаря их уникальной красоте и особенностям, они привлекают внимание и восхищение коллекционеров и любителей цветоводства. Если вы хотите добавить что-то особенное и экзотическое в свой сад, обратите внимание на эти редкие виды герани и их сорта.

Пеларгония (герань). Необычные сорта
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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