Герань растёт во многих домах и садах, но редкие виды встретить можно нечасто

Герани — это красивые и популярные цветы, которые можно увидеть во многих домах и садах по всему миру. Однако существуют и редкие виды герани, которые отличаются своей уникальной красотой и особенностями. В этой статье мы расскажем о некоторых из этих редких видов герани и их сортах.

Фото: "Pelargonium zonale on the balcony" by Liilia Moroz is licensed under CC BY-SA 4.0.