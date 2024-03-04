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Это нужно знать при посадке картофеля! Повысится урожайность и качество

После каких растений можно высаживать картофель?

2:25
Садоводство » Овощи

Высадка картофеля после определенных растений является важным аспектом садоводства и может оказать значительное влияние на урожайность и качество урожая. Существуют определенные растения, которые являются хорошими предшественниками для посадки картофеля. В этой статье мы рассмотрим несколько таких растений, после которых можно высаживать картофель.

После каких растений можно высаживать картофель?
Фото: Own work by Ezhuttukari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Бобы: Бобы являются прекрасными предшественниками для картофеля, потому что они обогащают почву азотом. Кроме того, их корни помогают улучшить структуру почвы, делая ее более рыхлой и плодородной. После сбора урожая бобов, зеленая масса растений может быть внесена в почву как органическое удобрение.

2. Капуста: Капуста также является хорошим предшественником для картофеля. Она может помочь снизить количество сорняков, так как ее листья создают плотное покрытие над почвой, не давая сорнякам прорасти. Кроме того, капуста помогает улучшить структуру почвы и предупредить развитие некоторых заболеваний, которые могут влиять на картофель.

3. Лук: Выращивание лука перед посадкой картофеля может также иметь множество преимуществ. Лук обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, которые могут помочь предотвратить развитие различных болезней у картофеля. Кроме того, лук выделяет вещества, которые могут помочь в борьбе с вредителями картофельных культур, такими как картофельный жук.

4. Зеленый навоз: После разложения зеленого навоза можно высаживать картофель. Зеленый навоз обогащает почву органическими веществами, улучшает ее плодородие и помогает удерживать влагу в почве, что существенно влияет на рост и развитие картофеля.

5. Подсолнечник: После сбора урожая подсолнечника можно высадить картофель. Подсолнечник помогает улучшить структуру почвы и обогатить ее микроэлементами. Кроме того, он также подавляет сорняки и может предупредить развитие некоторых заболеваний картофеля.

Помните, что при выборе предшественников для картофеля важно учитывать их особенности и требования к почве, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста и развития картофеля. Ротация культур, при которой каждый год картофель высаживается после разных растений, также помогает предотвратить развитие заболеваний и снизить риск повреждения урожая.

Сажать картофель после картофеля можно только при выполнении этих условий!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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