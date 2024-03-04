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Этот сорт томатов прекрасно растёт и в Сибири: ему нестрашны суровые условия - можно получить до 7,5 кг плодов с кв. метра

Сорт томатов "Снегирь" подходит для выращивания в Сибири

1:13
Садоводство » Овощи

Непредсказуемые погодные условия могут препятствовать получению хорошего урожая теплолюбивых культур, вроде помидоров, особенно в суровых климатических зонах, таких как Урал и Сибирь. Однако благодаря научным исследованиям и упорному труду агрономов появились сорта, которые дают щедрый урожай даже в таких условиях.

Один из таких сортов — "Снегирь". Это среднеранний куст высотой до 51 см. Ему не требуется особого формирования, но для поддержки созревающих помидоров рекомендуется использовать подвязку или опору. Этот сорт можно выращивать как на открытом грунте, так и в контейнерах на балконе.

Помидоры созревают в течение двух месяцев, и при правильном уходе можно получить до 7,5 кг помидоров с квадратного метра. Хотя плоды этого сорта не очень крупные, их большое количество компенсирует этот недостаток.

"Снегирь" обладает отличным иммунитетом к основным болезням, которые часто поражают помидоры, и раннее созревание защищает его от фитофторы. Плоды подходят для приготовления пюре, консервирования, замораживания и использования в свежих салатах или запеканках.

Томат СНЕГИРЬ Подробное описание сорта
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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