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Этот красивейший кустарник удивит изысканными цветами и вкусными плодами: неприхотлив в уходе, но есть нюансы

Правила выращивания цветущей айвы

2:04
Садоводство » Деревья и кустарники

Цветущая айва — это многоствольный листопадный и колючий кустарник с несколько беспорядочным ростом, но с красивыми недолговечными красными, оранжевыми, белыми или розовыми цветами и блестящей тёмно-зелёной листвой. Она лучше всего растёт в широком диапазоне климатических условий и даже процветает в зонах с холодными зимами. Кустарнику требуется полное солнце и суглинистая, слегка кислая почва, пишет thespruce.com.

Правила выращивания цветущей айвы
Фото: Own work by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот основные требования по уходу при выращивании неприхотливого цветущего куста айвы.

Сажайте кусты на полном солнце для лучшего цветения.

Держите почву более нейтральной и кислой, а не щелочной.

Регулярно поливайте основание куста.

При желании удалите отпрыски, чтобы сохранить куст, но в остальном обрезка обычно не требуется.

Мульчируйте основание кустов, чтобы подавить сорняки и сохранить влажность почвы. Хотя после укоренения эти кустарники достаточно засухоустойчивы, молодые растения необходимо будет регулярно поливать в засушливые периоды. Поливайте утром, чтобы излишки влаги успели высохнуть до вечера. Разбрызгивание воды может вызвать появление пятен на листьях, а листья могут опадать, если они остаются влажными.

Ранней весной до появления новых побегов подкормите цветущую айву универсальным удобрением с замедленным высвобождением или внесите компост в качестве поправки к почве. При выборе количества удобрения следуйте инструкциям на этикетке продукта. Аккуратно рассыпьте средство по почве вокруг растения; не позволяйте ему касаться листвы, так как оно может опалить листья. После этого проведите глубокий полив, чтобы распределить удобрение вокруг корней.

Обрезка цветущей айвы необходима только в том случае, если вы решили придать форму кусту. Обрезайте сразу после окончания цветения. Обрезка действительно мешает плодоношению, поэтому избегайте обрезки, если вы выращиваете эти кусты для использования плодов в желе или варенье.

Советы по выращиванию АЙВЫ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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