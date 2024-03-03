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Этот вид гортензий - просто чудо: кружевные цветы не оставят никого равнодушным

Кружевные гортензии - красивейшие растения для украшения сада

4:12
Садоводство » Цветы

Кружевные гортензии — это гортензии, цветочные головки которых выглядят как плоские шляпки с оборчатыми краями, что и дало кустарникам их необычное, но уместное название. Делимся основными требованиями по уходу при выращивании этого цветка.

Кружевные гортензии - красивейшие растения для украшения сада
Фото: Own work by Gzen92 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

При посадке гортензий тщательно продумывайте местоположение. Соблюдайте правильный баланс между достаточным количеством солнечного света, необходимого для обильного цветения, и не слишком интенсивным, особенно жарким послеполуденным солнцем, от которого страдает растение, пишет thespruce.com.

Добавьте в почву сульфат алюминия, чтобы цветы стали голубыми, или добавьте в почву известь, чтобы цветы стали розовыми.

Гортензии кружевные лучше всего растут, если их посадить в месте, получающем частичное солнце. Участок с утренним солнцем и полуденной тенью идеален. Листва может обвиснуть, пожелтеть или выгорать на ярком солнце. Однако, если гортензию посадить в слишком затенённом месте, стебли могут стать слабыми и давать меньше цветов.

Необходимо, чтобы кружевные гортензии получали достаточное количество воды, но они не переносят переувлажнения. При отсутствии хороших продолжительных осадков примерно раз в неделю обильно поливайте до насыщения почвы без её переувлажнения. Частый полив с лёгким разбрызгиванием не приносит пользы растению, потому что вода должна достигать корней. Лучшая практика — поливать глубоко на уровне почвы и не так часто.

Кружевным гортензиям требуется богатая, хорошо дренируемая, равномерно влажная почва, в которую были внесены органические вещества, такие как навоз или компост. У некоторых сортов (за исключением тех, у которых белые соцветия) цвет соцветий меняется в зависимости от уровня кислотности почвы. На кислой почве (рН почвы 5,5 или ниже) цветки будут голубыми, в то время как на щелочной почве (рН почвы 7,0 или выше) цветки станут розовыми.

Удобрение определённо поможет ускорить рост. Рекомендуется вносить сбалансированные удобрения ранней весной в соответствии с указаниями на этикетке продукта. Вы также можете ежегодно вносить в почву органический компост.

Внесение удобрений должно быть ограничено весной и ни в коем случае не должно проводиться в конце лета, поскольку подкормки стимулируют новый рост. Растения позднего сезона особенно подвержены зимним повреждениям.

При обрезке гортензий важно знать, цветет ли сорт на побегах этого года (новая древесина) или на побегах прошлого года (старая древесина). Как и все крупнолистные гортензии, кружевная гортензия цветет в старых приростах. Обрезайте её сразу после цветения летом.

Отмершие или больные стебли можно удалять в любое время года.

При выращивании в пределах их зимостойкости и в садовой почве кружевные гортензии не нуждаются в защите на зиму. Однако корни комнатных растений следует утеплять толстым слоем мульчи, а контейнер следует обернуть мешковиной плюс слоем пузырчатой пленки или поместить в изолирующий бункер, чтобы защитить корни от зимних заморозков.

Гортензии кружевные обычно цветут с середины до конца лета, но точный график будет отличаться в зависимости от сорта. Некоторые из них будут цвести даже осенью.

Распространенными причинами, по которым гортензии не цветут, являются слишком сильное затенение, обрезка в неподходящее время года (при которой удаляются цветочные почки) или поздние весенние заморозки после периода потепления, которые привели к гибели цветочных почек.

Если куст большой и его нельзя пересадить, обрежьте окружающие деревья или кустарники, чтобы пропускать больше солнечного света. Что касается обрезки, то после того, как вы скорректируете график обрезки, она восстановится и зацветёт на следующий год.

Из гортензий получаются прекрасные срезанные цветы, и это не повредит кустарнику, поэтому не бойтесь срезать несколько штук для ваз в помещении.

ЭТИ ГОРТЕНЗИИ ПОМЕСТЯТСЯ В ЛЮБОЙ САД
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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