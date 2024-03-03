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Любители солнца: эти неприхотливые цветы прекрасно растут на залитых солнцем местах

Подборка цветов для посадки в солнечных местах

1:50
Садоводство » Цветы

Эти однолетние растения могут прекрасно расти на залитых солнцем местах.

Подборка цветов для посадки в солнечных местах
Фото: flickr.com by Dwight Sipler from Stow, MA, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Амарант (Amaranthus)

Существует много видов амаранта. Некоторые выращивают исключительно как цветы, некоторые — ради листьев.

Садоводы любят эти растения за их соцветия и яркую листву. Все они хорошо растут из семян и могут переносить различные условия, в том числе жить в помещении в качестве комнатных растений или как многолетники в более тёплых зонах, пишет thespruce.com.

Целозия (Celosia)

Если вы заметили сходство между цветами целозии и амаранта, то это потому, что они оба из одного семейства. Название celosia происходит от греческого слова, означающего "горящий", потому что головки цветов Celosia argentea выглядят как яркие языки пламени.

Другой сорт — целозия кристата, также называемая целозией хохлатой или петушиным гребнем, у которого волнистые головки цветов, похожие на петушиный гребень. К Цветки целозии остаются привлекательными в течение нескольких недель, и из большинства сортов также получаются отличные срезанные и высушенные цветы.

Цветок-паутинка (Cleome)

Паутинный цветок получил свое общее название за длинные "ножки", которые торчат из его соцветий. Растение начинает цвести снизу вверх, продлевая период цветения на недели. Это высокий цветок, который разветвляется и, как правило, может поддерживать себя, не загибаясь.

По мере увядания цветков образуются тонкие семенные коробочки. Эти растения — великолепные самосевы, и поскольку большинство из них являются гибридами, вы не будете знать, какие цвета получите в следующий вегетационный период. Семена можно сразу высевать в любое время после даты последнего заморозка.

Амарант: выращивание и уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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