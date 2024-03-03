Эти комнатные растения безопасны для животных и очень красивы

Подборка безопасных для животных комнатных цветов

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Эти растения можно спокойно держать в доме с домашними животными. Они безопасны для кошек и собак.

Фото: Own work by Muhammad Mahdi Karim is licensed under GNU Free Documentation License

Глоксиния (Sinningia speciosa)

Это компактное цветущее комнатное растение. Его следует беречь от яркого прямого света. Оно требует частого полива; почва должна оставаться влажной в течение вегетационного периода.

Толстые гофрированные листья и одинарные или махровые соцветия (обычно белого, красного, розового, лавандового, фиолетового или синего цветов) нетоксичны для собак и кошек. Поскольку большинство этих растений являются гибридами Sinningia speciosa, существует большое разнообразие формы и окраски цветков. Растения часто продаются в качестве подарков и имеют цикл цветения, за которым следует период покоя.

Паутинное растение (хлорофитум)

Каскадная природа листвы растения-паука означает, что оно естественным образом подходит для возвышенных помещений, таких как плавающие полки, подвесные корзины или подоконник (при условии, что на него не поступает слишком много света). Также известное как ленточное растение или самолётовидное растение, оно нетоксично для кошек и собак и имеет репутацию выносливого цветка.

Паутинное растение хорошо переносит широкий спектр условий освещения, влажности и почвы. Сажайте его в рыхлую суглинистую почву и регулярно поливайте. Растение-паук предпочитает полутень; слишком сильное солнце может опалить листву, а полная тень может замедлить рост. По мере роста растение выпускает побеги с маленькими ростками, благодаря чему это комнатное растение получило общее название паутинное растение.

Пальма Арековая (Dypsis lutescens)

Также известный как пальма-бабочка, растение создаёт в любом интерьере ощущение путешествия в тропики. Иногда пальмовые листья могут вызвать у кошки игривые инстинкты шлепать и кусаться, поэтому приятно сознавать, что пальма арека не токсична для кошек или собак.

Этой разновидности комнатной пальмы требуется много яркого света. В идеале её следует размещать у окна, выходящего на южную или западную сторону. Горшок с хорошим дренажом необходим, и вы должны давать почве подсыхать между поливами. Обратите внимание, что пальма арека чувствительна к содержащемуся в воде фтору, поэтому в идеале вам следует поливать ее дистиллированной водой или собранной дождевой водой, пишет thespruce.com.

Бостонский папоротник (Nephrolepis)

Это многолетнее комнатное растение, но его мохнатые листья могут соблазнить кошек и собак погрызть их. Иногда известный как папоротник-меч, он имеет листья, которые растут прямо из центра растения, затем выгибаются дугой по мере удлинения листьев. Листва не токсична для кошек и собак, поэтому этими пышными растениями можно украсить вашу гостевую комнату или ванную комнату. Бостонские папоротники предпочитают влажность и много яркого непрямого света.