Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Родионов рассказал, какие техжидкости нужно поменять в авто весной
Звёзды, чья карьера завершилась после пластики
Адвокат Калинов считает, что ДТП в ОАЭ, после которого задержали Промеса, могло быть подстроено
Лимонно-черничный смузи: готовим антисептик для организма
В сети появился новый ролик игры Star Citizen
Чем обусловлена боязнь огурцов у кошек
Скорость и безопасное расстояние – как ездить в дождь
Прогноз Таро на неделю с 4 по 10 марта для всех знаков Зодиака
Ученые обнаружили виновника развития атеросклероза у диабетиков
Эти комнатные растения безопасны для животных и очень красивы

Подборка безопасных для животных комнатных цветов

3:08
Садоводство » Комнатные цветы

Эти растения можно спокойно держать в доме с домашними животными. Они безопасны для кошек и собак.

Подборка безопасных для животных комнатных цветов
Фото: Own work by Muhammad Mahdi Karim is licensed under GNU Free Documentation License

Глоксиния (Sinningia speciosa)

Это компактное цветущее комнатное растение. Его следует беречь от яркого прямого света. Оно требует частого полива; почва должна оставаться влажной в течение вегетационного периода.

Толстые гофрированные листья и одинарные или махровые соцветия (обычно белого, красного, розового, лавандового, фиолетового или синего цветов) нетоксичны для собак и кошек. Поскольку большинство этих растений являются гибридами Sinningia speciosa, существует большое разнообразие формы и окраски цветков. Растения часто продаются в качестве подарков и имеют цикл цветения, за которым следует период покоя.

Паутинное растение (хлорофитум)

Каскадная природа листвы растения-паука означает, что оно естественным образом подходит для возвышенных помещений, таких как плавающие полки, подвесные корзины или подоконник (при условии, что на него не поступает слишком много света). Также известное как ленточное растение или самолётовидное растение, оно нетоксично для кошек и собак и имеет репутацию выносливого цветка.

Паутинное растение хорошо переносит широкий спектр условий освещения, влажности и почвы. Сажайте его в рыхлую суглинистую почву и регулярно поливайте. Растение-паук предпочитает полутень; слишком сильное солнце может опалить листву, а полная тень может замедлить рост. По мере роста растение выпускает побеги с маленькими ростками, благодаря чему это комнатное растение получило общее название паутинное растение.

Пальма Арековая (Dypsis lutescens)

Также известный как пальма-бабочка, растение создаёт в любом интерьере ощущение путешествия в тропики. Иногда пальмовые листья могут вызвать у кошки игривые инстинкты шлепать и кусаться, поэтому приятно сознавать, что пальма арека не токсична для кошек или собак.

Этой разновидности комнатной пальмы требуется много яркого света. В идеале её следует размещать у окна, выходящего на южную или западную сторону. Горшок с хорошим дренажом необходим, и вы должны давать почве подсыхать между поливами. Обратите внимание, что пальма арека чувствительна к содержащемуся в воде фтору, поэтому в идеале вам следует поливать ее дистиллированной водой или собранной дождевой водой, пишет thespruce.com.

Бостонский папоротник (Nephrolepis)

Это многолетнее комнатное растение, но его мохнатые листья могут соблазнить кошек и собак погрызть их. Иногда известный как папоротник-меч, он имеет листья, которые растут прямо из центра растения, затем выгибаются дугой по мере удлинения листьев. Листва не токсична для кошек и собак, поэтому этими пышными растениями можно украсить вашу гостевую комнату или ванную комнату. Бостонские папоротники предпочитают влажность и много яркого непрямого света.

Глоксиния уход в домашних условиях
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков

Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.

Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Василий Небензя: у России есть время подготовиться к поставкам F-16 ВСУ
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней
Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Последние материалы
Скорость и безопасное расстояние – как ездить в дождь
Прогноз Таро на неделю с 4 по 10 марта для всех знаков Зодиака
Ученые обнаружили виновника развития атеросклероза у диабетиков
Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет
Мария Кожевникова призвала женщин принять свою внешность такой, как она есть
Сорт томатов "Амурский тигр"
Бьюти-мифы, в которые пора перестать уже верить
Фигурист Устенко считает, что Туктамышева — шикарный капитан и шикарная женщина
Салат из курицы и сладкого картофеля: идеальное решение, если внезапно приехали гости
Самый нужный прибор для шерсти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников