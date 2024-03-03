Безопасны для питомцев: посадите эти растения, от которых не пострадают домашние животные

Хозяева домашних животных, увлекающиеся растениями, должны знать о безопасных для собак и кошек комнатных растениях. Хотя растения лучше держать в недоступном для питомцев месте, некоторые из них могут быть токсичны для животных, поэтому важно изучить каждое растение перед покупкой.
Обратите внимание на африканскую фиалку, которая цветёт даже при слабом освещении, и на слёзы ребёнка, которые создают стелющийся коврик из зелёных листьев, отпугивая животных, которые любят копаться в растениях., пишет thespruce.com.
Китайское денежное растение, эхеверия и банановое дерево также являются безопасными вариантами. Как правило, для них подходит яркий непрямой свет и умеренный полив.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.