Настоящие яркие солнышки для вашего участка: посадите этот декоративный цветок

Декоративный подсолнух прекрасно украшает участок весь летний сезон благодаря своим ярким жёлтым цветам, высоко поднимающимся над другими растениями. Он идеально подходит для клумб и миксбордеров благодаря своей неприхотливости и выносливости, что делает его незаменимым для озеленения натуралистических садов или участков в стиле кантри.
Декоративный подсолнух бывает однолетним или многолетним, и его высота зависит от сорта, варьируя от 30 см до 3 м. Некоторые интересные сорта включают "Медвежонок" с компактным кустом и крупными махровыми цветами, "Лемон Квин" с яркими лимонно-жёлтыми лепестками и "Малиновая Королева" с тёмно-малиновыми цветами.
Подсолнечник требует яркого солнца и защиты от ветра, но почва для него может быть разной. Растение поливают умеренно, обеспечивая достаточную влагу, и удобряют при необходимости. Его часто сочетают с другими неприхотливыми растениями в миксбордерах, создавая контрастные и эффектные композиции.
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