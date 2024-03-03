Настоящие яркие солнышки для вашего участка: посадите этот декоративный цветок

Декоративный подсолнух прекрасно украсит участок весь летний сезон

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Декоративный подсолнух прекрасно украшает участок весь летний сезон благодаря своим ярким жёлтым цветам, высоко поднимающимся над другими растениями. Он идеально подходит для клумб и миксбордеров благодаря своей неприхотливости и выносливости, что делает его незаменимым для озеленения натуралистических садов или участков в стиле кантри.

Фото: Own work by Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net). is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Декоративный подсолнух бывает однолетним или многолетним, и его высота зависит от сорта, варьируя от 30 см до 3 м. Некоторые интересные сорта включают "Медвежонок" с компактным кустом и крупными махровыми цветами, "Лемон Квин" с яркими лимонно-жёлтыми лепестками и "Малиновая Королева" с тёмно-малиновыми цветами.

Подсолнечник требует яркого солнца и защиты от ветра, но почва для него может быть разной. Растение поливают умеренно, обеспечивая достаточную влагу, и удобряют при необходимости. Его часто сочетают с другими неприхотливыми растениями в миксбордерах, создавая контрастные и эффектные композиции.

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