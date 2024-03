Настоящие яркие солнышки для вашего участка: посадите этот декоративный цветок

Декоративный подсолнух прекрасно украшает участок весь летний сезон благодаря своим ярким жёлтым цветам, высоко поднимающимся над другими растениями. Он идеально подходит для клумб и миксбордеров благодаря своей неприхотливости и выносливости, что делает его незаменимым для озеленения натуралистических садов или участков в стиле кантри.

Фото: Own work by Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net). is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International