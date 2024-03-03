Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет

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Вносим в сад навоз

2:27
Садоводство » Советы

Животный навоз — это органический материал, который часто используется для улучшения садовой почвы из-за содержащихся в нем питательных веществ. Полезно знать, сколько этого компонента вносить в ваш сад для достижения наилучших результатов.

Вносим в сад навоз
Фото: Transferred from pl.wikipedia to Commons by Selso (Jerzy Opioła) at pl.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Вы можете использовать навоз практически любого сельскохозяйственного животного и даже некоторых диких животных, если они являются травоядными (растительноядные животные). Коровий, овечий, лошадиный и куриный помёт — самые популярные разновидности, но есть ещё несколько. Куриный помёт также известен как "чёрное золото" для сада.

Однако этот бесплатный источник питания для сада требует некоторого терпения. Свежий навоз богат азотом и аммиаком и при контакте с ними может легко обжечь растения. Свежий навоз также может содержать бактерии, которые могут загрязнить любые съедобные растения, растущие в нём или рядом с ним.

Навоз необходимо компостировать или дать ему перегнить как минимум на шесть месяцев-год, прежде чем он будет готов к использованию в саду. Вы можете насыпать его в компостную кучу или оставить его гнить самостоятельно, но при таком способе он будет иметь сильный запах. Чтобы уменьшить запах, дайте ему высохнуть и перемешайте или засыпьте коричневым материалом для компостирования, таким как сухие листья или измельчённая газета. Запах становится сильнее, когда навоз хранится в анаэробных условиях, поэтому смешивать его с компостом лучше, чем просто оставлять его гнить самостоятельно, пишет thespruce.com.

Отправляясь за навозом, выбирайте самую старую кучу, которая у них есть. Возможно, она уже несколько месяцев гнила. Это означает, что вы сможете использовать его раньше, и он не должен пахнуть так неприятно, как самый свежий навоз. Не бойтесь навозных куч с большим количеством подстилки в них. Чем больше подстилки в свежем компосте, тем быстрее он гниёт.

Спросите, был ли навоз чем-либо опрыскан. Некоторые фермеры используют пестициды для обработки навозных куч.

Навоз в мешках стоит значительно дороже, но он уже компостирован для вас и готов к использованию.
Используйте перепревший навоз в качестве компоста. Планируйте вносить его на свои грядки ежегодно.

Самый сильно пахнущий навоз — куриный и кроличий, а самый мягкий — овечий. Овечий навоз также более сухой и его легче распределять.

НАВОЗ как удобрение. Когда вносить навоз - осенью или весной?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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