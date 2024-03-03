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Вырастите авокадо из косточки: даём пошаговую инструкцию

Как вырастить авокадо дома

1:42
Садоводство » Советы

Многие хотят вырастить авокадо из семян. Даём пошаговую инструкцию.

Как вырастить авокадо дома
Фото: Own work by KVDP is licensed under public domain

Удалите косточки из плода. Используйте острый нож, чтобы сделать надрез по окружности авокадо. Вы можете сделать надрез по длине или около середины плода. В любом случае избегайте слишком глубоких надрезов, которые могут повредить косточку, пишет thespruce.com.

Разделите разрезанные половинки, затем осторожно поверните косточку, чтобы разрыхлить и удалить ее из мякоти.

Промойте косточки, чтобы удалить прилипшую мякоть. Используйте ноготь или край ложки, чтобы снять коричневую кожицу. Удаление кожицы помогает предотвратить образование плесени.

Воткните заостренные концы трёх или четырёх зубочисток в косточку через равные промежутки времени под небольшим углом вверх. Избегайте размещения зубочисток вдоль углублений в косточке.

Верхушка косточки — это более заострённый конец, поэтому наклоните зубочистки в этом направлении. На нижней части косточки изображен небольшой плоский кружок. Эту часть нужно опустить в воду.

Наполните стакан примерно на дюйм сверху и закрепите зубочистки по краям контейнера, чтобы нижняя половина косточек авокадо была погружена в воду.

Поставьте стакан в место, куда попадает яркий непрямой свет.

Когда уровень воды понизится, опорожните стакан и полностью обновите воду.

Может потребоваться от восьми недель до пяти месяцев, чтобы из семян образовался стержневой корень, который появляется, когда семя начинает раскрываться. Как только появится стержневой корень, семя можно пересадить в обычную почву для горшков.

Как вырастить АВОКАДО 🌱 из косточки
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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