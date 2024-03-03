Сад будет прекрасен и зимой: эти вечнозелёные кустарники придадут цвет участку круглый год

Низкорослые вечнозелёные кустарники

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Низкорослые вечнозелёные кустарники идеально вписываются в любой ландшафт. Их можно добавлять в качестве акцентного бордюра, выращивать в контейнере или разбрасывать в качестве почвопокровных — возможности безграничны.

Фото: Own work by Thayne Tuason is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вечнозеленые кустарники сохраняют живую листву от сезона к сезону и придают цвет ландшафту зимой. В этой статье мы поделимся их подборкой.

Можжевельник обыкновенный

Можжевельник "Блю стар" отличается сине-серой листвой. Благодаря коротким сине-зелёным иголкам, которые накладываются друг на друга и плотно расположены в трех завитках, можжевельники особенно красиво смотрятся рядом с широколиственными вечнозелёными растениями с золотистой листвой, пишет thespruce.com.

Карликовая ель Альберта

Она вырастет в карликовое дерево высотой 10 футов. По мере роста сохраняет коническую форму и предпочитает хорошо дренированные, нейтральные почвы на полном солнце. Лучше всего подходит для холодной зимы, прохладного лета и низкой влажности. Карликовую ель Альберта часто используют в качестве якорных растений у входа в дом или в качестве образцов растений в саду.