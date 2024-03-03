Эти очаровательные цветы будут радовать яркими красками: обязательно соблюдайте для этого данные правила

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Правила ухода за петунией

2:20
Садоводство » Цветы

Петунии (Petunia spp.) — одни из самых популярных садовых цветов. У них широкие цветки в форме трубы и ветвистая листва, волосистая и немного липкая.

Правила ухода за петунией
Фото: pixnio.com by Leon Brooks is licensed under public domain

Петунии предпочитают солнце тени. Однако сильная летняя жара с палящим солнцем может привести к временному прекращению цветения. Растениям потребуется регулярный полив и подкормка в течение всего вегетационного периода (с весны по осень).

Петунии предпочитают лёгкую, плодородную почву, обеспечивающую хороший дренаж. Они могут переносить различные типы грунта, если они хорошо дренируются. Кроме того, им нравится слегка кислый уровень pH почвы. Высаживайте петунии на улицу после того, как минует угроза заморозков, так как почва должна быть теплой и пригодной для обработки. Растения должны располагаться на расстоянии примерно одного фута друг от друга, пишет thespruce.com.

Как и многие цветущие однолетние растения, петунии не любят длительной засухи. Но они также не переносят сырую землю, из-за которой могут загнить их корни. Кроме того, слишком много воды может привести к появлению растений с длинными стеблями с небольшим количеством цветков. Как правило, достаточно еженедельно поливать грядки на 1-2 дюйма водой, когда нет осадков. Однако некоторые раскидистые виды петуний и петунии в горшках обычно нуждаются в более частом и глубоком поливе. Старайтесь, чтобы почва не пересыхала более чем на 2 дюйма.

Подкармливайте петунии во время посадки сбалансированным удобрением. Также полезно внести в почву немного компоста. Затем, начиная с июля и продолжая до осеннего увядания растений, каждые две-три недели удобряйте их жидким удобрением, приготовленным для цветущих растений. Некоторые раскидистые виды петуний нуждаются в еженедельном удобрении, поэтому обязательно ознакомьтесь с индивидуальными инструкциями по уходу за вашим растением.

При посадке молодых петуний прищипывайте стебли, чтобы растение разветвлялось сильнее и стало пышнее. Насколько глубоко прищипывать, зависит от растения. Если это низкорослый коренастый саженец, просто прищипните его на дюйм или меньше. Но если он узловатый, вы можете прищипнуть стебель наполовину.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПЕТУНИЕЙ, чтобы она всегда была очень пышной и красивой!!! Простые советы!!!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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