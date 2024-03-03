Токсично для людей и животных: это растение опасно выращивать в саду - рассказываем, как от него избавиться

Как избавиться от белладонны на участке

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Белладонна (Atropa belladonna) чрезвычайно токсична для людей, кошек, собак и лошадей. Это растение никогда не следует сажать в саду, советует портал thespruce.com.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Белладонна — кустарник среднего размера с темно-зелёными листьями, ярко выраженными фиолетовыми цветами в форме колокольчика и блестящими чёрными ягодами. Изначально она произрастает в Евразии и натурализовалась по всему миру. Пчёлы производят мёд из нектара цветков белладонны, который токсичен для употребления человеком.

Все части белладонны — листья, цветки, плоды и корни — при употреблении в пищу очень токсичны для человека и домашних животных. Сладкие, пурпурно-черные ягоды привлекают детей и представляют наибольший риск.

Белладонна — высокое, кустистое, прямостоячее многолетнее растение семейства паслёновых. Оно вырастает на три-четыре фута в высоту и ширину. У неё тёмно-зелёные листья овальной формы неравномерного размера, длиной от трех до десяти дюймов. Листья в нижней части растения одиночные; в верхней части растения они растут парами.

Белладонна цветёт продолжительный период, с июня по начало сентября. Цветки со слабым ароматом, тускло-фиолетовые или лавандовые с зеленым оттенком, отчетливо колокольчатой формы. Цветки расположены в пазухах листьев, в углу между листом и верхней частью стебля.

Как убрать растение с участка

Выкопайте растение со всеми его корнями. Будьте осторожны, потому что белладонна отрастает из любых оставшихся в почве корней. Безопасно выбросьте всё растение, включая его корни, в мусорное ведро. Не забудьте продезинфицировать инструменты, которые вы использовали для удаления растения — лопату, секаторы — раствором хлорного отбеливателя (1 стакан хлорного отбеливателя на 4 литра воды). При чистке инструментов надевайте водонепроницаемые перчатки и утилизируйте раствор надлежащим образом. Стирайте рабочую одежду немедленно и отдельно от другой одежды.

Если белладонна начинает отрастать из оставшихся корней, наиболее эффективным химическим средством является неселективный гербицид, такой как глифосат. Обязательно применяйте гербицид, когда побеги ещё совсем маленькие, чтобы свести к минимуму использование гербицида и уничтожить растение до того, как оно снова сможет распространиться.