Драцена будет хорошо расти: следуйте золотым правилам ухода

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Правила ухода за драценой

1:28
Садоводство » Комнатные цветы

Драцена — красивое и популярное комнатное растение. Рассказываем о ключевых правилах ухода.

Правила ухода за драценой
Фото: Own work by Digigalos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выберите место с ярким непрямым освещением в помещении.

Сажайте её в хорошо дренируемую, слегка кислую смесь для горшков.

Регулярно поливайте весной и летом и сократите полив зимой.

При необходимости повышайте уровень влажности комнатных растений зимой.

Ежемесячно вносите удобрения для комнатных растений, растворимые в воде.

Обрезайте весной или летом, чтобы при необходимости контролировать рост растения.

Весной и летом ежемесячно подкармливайте комнатные растения драценой водорастворимым удобрением, разработанным специально для комнатных растений. Не вносите удобрения осенью и зимой, когда рост растений замедляется, пишет thespruce.com.

Поддерживайте постоянную влажность растений в течение вегетационного периода (с весны по осень), но позвольте им стать более сухими в зимний период покоя. Тщательно поливайте их каждую неделю в течение активного вегетационного периода, позволяя лишней воде стекать через горшок в поддон или тазик под ним. Зимой поливайте умеренно каждые две недели.

Этим тропическим растениям нравится довольно высокий уровень влажности, что часто является проблемой для комнатных растений в засушливые зимние месяцы. Если воздух в вашем доме сухой, используйте комнатный увлажнитель воздуха.

Как правильно ухаживать за драценой
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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