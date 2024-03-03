Драцена будет хорошо расти: следуйте золотым правилам ухода

Драцена — красивое и популярное комнатное растение. Рассказываем о ключевых правилах ухода.
Выберите место с ярким непрямым освещением в помещении.
Сажайте её в хорошо дренируемую, слегка кислую смесь для горшков.
Регулярно поливайте весной и летом и сократите полив зимой.
При необходимости повышайте уровень влажности комнатных растений зимой.
Ежемесячно вносите удобрения для комнатных растений, растворимые в воде.
Обрезайте весной или летом, чтобы при необходимости контролировать рост растения.
Весной и летом ежемесячно подкармливайте комнатные растения драценой водорастворимым удобрением, разработанным специально для комнатных растений. Не вносите удобрения осенью и зимой, когда рост растений замедляется, пишет thespruce.com.
Поддерживайте постоянную влажность растений в течение вегетационного периода (с весны по осень), но позвольте им стать более сухими в зимний период покоя. Тщательно поливайте их каждую неделю в течение активного вегетационного периода, позволяя лишней воде стекать через горшок в поддон или тазик под ним. Зимой поливайте умеренно каждые две недели.
Этим тропическим растениям нравится довольно высокий уровень влажности, что часто является проблемой для комнатных растений в засушливые зимние месяцы. Если воздух в вашем доме сухой, используйте комнатный увлажнитель воздуха.
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