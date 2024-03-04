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Правильный полив поможет рассаде окрепнуть и подготовиться к пересадке в открытый грунт

Чем поливать рассаду, чтобы она окрепла? Рассказываем секреты

2:07
Садоводство » Советы

Рассада — это молодые растения, которые выращиваются из семян или черенков. Она является важным этапом в процессе выращивания растений, так как от неё зависит дальнейшее развитие и урожайность культур. Одним из ключевых аспектов заботы о рассаде является полив. Правильно организованный полив поможет растениям окрепнуть и подготовиться к пересадке в открытый грунт.

Чем поливать рассаду, чтобы она окрепла? Рассказываем секреты
Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder

Главное правило полива рассады — не переусердствовать. Частый и обильный полив может привести к гниению корней и развитию грибковых заболеваний. Поэтому важно следить за влажностью почвы и поливать рассаду только тогда, когда она действительно нуждается в этом.

Одним из лучших вариантов для полива рассады является капельный полив. Он позволяет подавать воду прямо к корням растений, минуя листья и стебли. Такой способ полива экономичен и эффективен, так как вода не испаряется и не попадает на листву, что может привести к развитию грибковых заболеваний.

Если вы используете обычный полив из лейки или кувшина, то старайтесь поливать рассаду утром или вечером, когда солнце не так активно. Вода на листьях может привести к ожогам и повреждениям, особенно если на улице жарко и солнечно.

Также важно помнить, что рассаду нужно поливать только теплой водой. Холодная вода может вызвать стресс у растений и замедлить их рост. Поэтому перед поливом дайте воде немного прогреться до комнатной температуры.

Но какую воду лучше использовать для полива рассады? Оптимальным вариантом будет дождевая или отстоянная вода. Она богата микроэлементами и не содержит хлора, который может быть в водопроводной воде. Если у вас нет возможности использовать дождевую воду, то отстоянная вода будет хорошим вариантом. Для этого просто оставьте воду в открытом контейнере на несколько часов, чтобы хлор успел выпариться.

Также стоит упомянуть о том, что рассаду нужно поливать не только водой, но и питательными растворами. Особенно это важно для растений, которые выращиваются в горшках или контейнерах.

Чем можно полить рассаду чтобы она была крепкой?
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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