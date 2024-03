Правильный полив поможет рассаде окрепнуть и подготовиться к пересадке в открытый грунт

Your browser does not support the audio element.

Рассада — это молодые растения, которые выращиваются из семян или черенков. Она является важным этапом в процессе выращивания растений, так как от неё зависит дальнейшее развитие и урожайность культур. Одним из ключевых аспектов заботы о рассаде является полив. Правильно организованный полив поможет растениям окрепнуть и подготовиться к пересадке в открытый грунт.

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder