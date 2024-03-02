Обязательно делаем это с орхидеей раз в несколько лет: рассказываем, что именно и как

Как пересадить орхидею

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Орхидею нужно пересаживать раз в несколько лет. Питательная среда со временем разрушается.

Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en by Elena Gaillard

Чтобы пересадить орхидею в другой горшок, выполните следующие действия:

1. Достаньте его из пластикового горшка и аккуратно удалите как можно больше мха. Здоровые корни должны быть белыми и крепкими, с небольшой зелёной точкой роста.

2. Срежьте все сморщенные, гнилые или почерневшие корни.

3. Посадите растение в горшок и залейте вокруг него горшечной смесью. Растение должно прочно закрепиться, но не полностью. Со временем новые корни прорастут сквозь горшечную смесь и прикрепятся к самому горшку, закрепляя таким образом ваше растение.

4. После пересадки в горшок найдите подходящее место. Окно, выходящее на восток, с несколькими часами мягкого утреннего солнца будет идеальным. Чтобы обеспечить необходимую влажность и задержать сточные воды, поместите растение в широкий, глубокий поддон и засыпьте его гравием.

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