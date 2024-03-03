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Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания

Насладитесь вкусными корнеплодами! Рассказываем о свёкле

2:08
Садоводство » Овощи

Выращивание свёклы — это увлекательный и полезный процесс, который может принести не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Свёкла — это овощ, богатый витаминами и минералами, который может быть использован в различных блюдах и приготовлениях. Однако, чтобы получить хороший урожай и насладиться вкусными корнеплодами, необходимо знать некоторые особенности выращивания свёклы.

Насладитесь вкусными корнеплодами! Рассказываем о свёкле
Фото: creativecommons.org by mercedesfromtheeighties is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

При выращивании свёклы важным является выбор подходящего места для посадки. Свёкла предпочитает солнечные участки с плодородной почвой, хорошо дренированными и влажными. Также важно учитывать предыдущие культуры на данном участке, так как свёкла не рекомендуется выращивать после других представителей семейства капустных, таких как капуста, редис или репа.

После выбора места следует подготовить почву. Для этого необходимо внести органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы обогатить почву необходимыми питательными веществами. Также можно добавить минеральные удобрения, например, фосфорные и калийные, для улучшения роста корнеплодов.

Следующим шагом является посев семян. Лучше всего семена свёклы высевать в грунт в конце апреля — начале мая, когда почва прогреется до +10 градусов. Семена следует высевать на глубину 2-3 см с интервалом между ними около 10 см. После появления всходов необходимо проредить растения, оставляя между ними расстояние около 15 см.

Важным моментом при выращивании свёклы является полив. Свёкла любит влажность, поэтому необходимо следить за тем, чтобы почва была всегда влажной, но не переувлажненной. Частые и обильные поливы могут привести к разбуханию корнеплодов и ухудшению их качества.

Также необходимо следить за борьбой с сорняками и вредителями. Свёкла подвержена атакам многих вредителей, таких как медведка, муравьи, блошки и другие. Для борьбы с ними можно использовать биологические препараты или химические средства, но необходимо соблюдать инструкции и не превышать дозировку.

Всё, что нужно знать о свёкле! Выращивание свёклы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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