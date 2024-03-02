Этот кустарник отлично подходит для декоративного дизайна: дарит море зелёной листвы, можно менять её форму

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Самшит — популярный в декоративном озеленении

1:03
Садоводство » Цветы

Самшит, популярный в декоративном озеленении, характеризуется устойчивостью к неблагоприятным условиям и универсальностью использования. Этот вечнозелёный кустарник имеет зеленовато-оливковый окрас, который со временем может становиться коричневатым. В возрасте 15-20 лет он покрывается мелкими белыми цветками с сильным ароматом.

Самшит — популярный в декоративном озеленении
Фото: Own work by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Самшит подходит для хорошо освещённых мест или немного затенённых. Он предпочитает плодородные, проницаемые и умеренно влажные почвы. Хотя он считается южным растением, некоторые сорта могут переносить холодные условия. В зимний период рекомендуется укрыть кустарник нетканым материалом.

Самшит хорошо поддается обрезке и декоративной стрижке, что позволяет создавать различные формы. Его используют для создания живых изгородей, бордюров, а также для выращивания в контейнерах и горшках. Хорошо смотрится на идеально ровном газоне, а также в сочетании с другими растениями, такими как можжевельник, туя и барбарис.  

Особенности самшитов.Уход за самшитами.Как правильно садить и выращивать самшит
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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