Этот кустарник отлично подходит для декоративного дизайна: дарит море зелёной листвы, можно менять её форму

Самшит — популярный в декоративном озеленении

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Самшит, популярный в декоративном озеленении, характеризуется устойчивостью к неблагоприятным условиям и универсальностью использования. Этот вечнозелёный кустарник имеет зеленовато-оливковый окрас, который со временем может становиться коричневатым. В возрасте 15-20 лет он покрывается мелкими белыми цветками с сильным ароматом.

Фото: Own work by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Самшит подходит для хорошо освещённых мест или немного затенённых. Он предпочитает плодородные, проницаемые и умеренно влажные почвы. Хотя он считается южным растением, некоторые сорта могут переносить холодные условия. В зимний период рекомендуется укрыть кустарник нетканым материалом.

Самшит хорошо поддается обрезке и декоративной стрижке, что позволяет создавать различные формы. Его используют для создания живых изгородей, бордюров, а также для выращивания в контейнерах и горшках. Хорошо смотрится на идеально ровном газоне, а также в сочетании с другими растениями, такими как можжевельник, туя и барбарис.