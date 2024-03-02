Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями

Что делать после появления первых всходов рассады

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Появление первых ростков рассады – волнительный и долгожданный момент. Следом за радостью приходит осознание ответственности, ведь от дальнейшего ухода зависит здоровье и урожайность будущих растений. Вот несколько советов, которые необходимо предпринять после того, как взошли первые сходы:

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Обеспечьте достаточное освещение

Учитывая то, что естественный свет в это время года недостаточен, используйте дополнительное освещение. Люминесцентные или светодиодные лампы, расположенные на высоте 5-7 см над всходами, обеспечат необходимое количество света в течение 12-14 часов в сутки.

Оптимизируйте температуру

Для большинства растений оптимальная температура для роста рассады составляет 18-22 °C днем и 15-18 °C ночью. Используйте обогреватели или теплые маты, чтобы поддерживать необходимый температурный режим.

Регулируйте полив

Молодые всходы очень чувствительны к переувлажнению, поэтому поливайте их умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Избегайте попадания воды на листья, чтобы предотвратить развитие болезней.

Поддерживайте влажность воздуха

Оптимальная влажность воздуха для рассады составляет 60-70%. Добиться этого можно с помощью регулярного опрыскивания или использования увлажнителя воздуха.

Начните подкормки

Когда у сеянцев появится первая пара настоящих листьев, можно начинать подкормки. Используйте специализированные удобрения для рассады, разведенные в соответствии с инструкцией.

Проводите пикировку

Когда у рассады сформируется 2-3 настоящих листа, ее необходимо пикировать (пересадить) в отдельные емкости. Этот процесс стимулирует развитие корневой системы и позволяет создать оптимальные условия роста для каждого растения.

Защищайте от болезней и вредителей

Для профилактики заболеваний опрыскивайте рассаду биологическими фунгицидами. Осматривайте растения на предмет вредителей и в случае их обнаружения принимайте соответствующие меры.

Поддерживайте чистоту

Регулярно удаляйте пожелтевшие или поврежденные листья, а также опавшие цветки. Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей.

Закаливайте рассаду

За несколько недель до высадки в открытый грунт начните закаливать рассаду. Постепенно уменьшайте время пребывания растений под искусственным освещением и выставляйте их на балкон или в сад на несколько часов в день.

Будьте внимательны к растениям

Внимательно наблюдайте за рассадой и реагируйте на любые изменения. Своевременное выявление проблем и принятие мер по их устранению – залог здоровой и продуктивной рассады.