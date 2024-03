Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями

Your browser does not support the audio element.

Появление первых ростков рассады – волнительный и долгожданный момент. Следом за радостью приходит осознание ответственности, ведь от дальнейшего ухода зависит здоровье и урожайность будущих растений. Вот несколько советов, которые необходимо предпринять после того, как взошли первые сходы:

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder