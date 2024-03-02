Вы получите здоровые и красивые растения сальвии, если прочитаете наши советы

Вырастить сальвию можно как на подоконнике, так и в собственном саду

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Сальвия, также известная как шалфей, является прекрасным растением, которое можно вырастить и ухаживать в собственном саду или на подоконнике. Это многолетнее растение привлекает внимание своими красивыми цветками и ароматом. Давайте рассмотрим, как правильно вырастить сальвию и ухаживать за ней, чтобы получить здоровые и красивые растения.

Фото: creativecommons.org by Dinesh Valke is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Выбор места для выращивания:

Сальвия предпочитает яркое солнечное место, поэтому выберите место, где она будет получать не менее 6-8 часов солнечного света в день. Также важно учитывать, что сальвия может быть чувствительна к холодным ветрам, поэтому попытайтесь выбрать защищенное место от ветра.

Подготовка почвы:

Сальвия предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву. Перед посадкой, подготовьте почву, добавив компост или перегной для улучшения плодородия и дренажа. Если почва у вас глинистая, можно добавить немного песка для улучшения дренажа.

Посадка семян или рассады:

Вы можете вырастить сальвию из семян или купить готовые рассаду в питомнике. Если выберете семена, посадите их неглубоко в почву, накрыв легким слоем почвы сверху. Если решите использовать рассаду, убедитесь, что корни растения не перетянуты и пересаживайте их в подготовленную почву на расстоянии около 30 см друг от друга.

Полив и удобрение:

Сальвия является умереннодернающим растением и не требует частого полива. Поливайте растение умеренно, поддерживая влажность почвы, но избегая залития. В периоды сильной жары растение может требовать увеличенного полива.

Когда сальвия начинает активный рост, можно добавить удобрение, богатое азотом, чтобы поощрить более обильное цветение. Но помните, что избыточное количество азота может способствовать разрастанию листвы в ущерб цветению, поэтому следите за дозировкой.

Обрезка:

Регулярная обрезка сальвии помогает поддерживать компактную форму и способствует усилению цветения. После первого цветения или в конце сезона, укоротите стебли на 1/3 для стимулирования дополнительного роста и более обильного цветения в будущем.

Также можно обрезать увядшие цветы, чтобы поддерживать аккуратный и ухоженный внешний вид растения.

Зимовка:

Сальвия обычно хорошо переносит зимние условия, особенно в более тёплых климатических условиях. Однако в холодных регионах может потребоваться дополнительная защита от мороза. Покрытие растения мульчей или прозрачным материалом может помочь сохранить тепло и защитить его от низких температур.

Теперь, когда вы знаете, как вырастить и ухаживать за сальвией, вы можете наслаждаться её красотой и ароматом в своём саду.