Этим важно подкормить жимолость сразу после цветения: залог крупных и сочных ягод

Жимолость — культура, которой важен правильный уход. Подкормка сразу после цветения — важный этап, который является залогом крупных и сочных ягод. Садовод Дзен-канала "Моя прекрасная дача" рассказал о рецепте.
Нужно растворить две столовые ложки нитрофоски и 1 столовую ложку сульфата калия в десяти литрах тёплой воды, нагретой на солнце. Удобрение следует вносить после предварительного полива, чтобы избежать ожогов нежных корешков, находящихся близко к поверхности грунта.
Расход удобрения составляет 10-20 литров на взрослый куст и 5 литров на молодой. Руководствуйтесь размерами своих кустов при определении необходимого количества подкормки.
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