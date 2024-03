Этот многолетник украсит неприметные уголки сада: интересная форма листьев и яркие цветы впечатляют

Этот многолетник, также известный как лигулярия, привлекает внимание своим уникальным внешним видом - необычная листва и цветы делают его впечатляющим. Бузульник может достигать от 60 см до 2 метров в высоту, и его крупные листья, иногда окрашенные в красновато-фиолетовые оттенки, делают его заметным даже в тенистых уголках.

Фото: Own work by Bernard Gagnon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic