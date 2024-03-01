Этот многолетник, также известный как лигулярия, привлекает внимание своим уникальным внешним видом - необычная листва и цветы делают его впечатляющим. Бузульник может достигать от 60 см до 2 метров в высоту, и его крупные листья, иногда окрашенные в красновато-фиолетовые оттенки, делают его заметным даже в тенистых уголках.
Цветение происходит летом, сроки могут различаться в зависимости от сорта. Растение предпочитает полутень и влажные почвы, требует умеренного полива и регулярного удобрения. Морозоустойчивый бузульник отлично смотрится как в саду, так и на берегу водоёма, где может создавать эффектные композиции с другими растениями, передаёт Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.