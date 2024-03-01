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Этот многолетник украсит неприметные уголки сада: интересная форма листьев и яркие цветы впечатляют

Посадите в саду величественную лигулярию

Садоводство » Цветы

Этот многолетник, также известный как лигулярия, привлекает внимание своим уникальным внешним видом - необычная листва и цветы делают его впечатляющим. Бузульник может достигать от 60 см до 2 метров в высоту, и его крупные листья, иногда окрашенные в красновато-фиолетовые оттенки, делают его заметным даже в тенистых уголках.

Посадите в саду величественную лигулярию
Фото: Own work by Bernard Gagnon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Цветение происходит летом, сроки могут различаться в зависимости от сорта. Растение предпочитает полутень и влажные почвы, требует умеренного полива и регулярного удобрения. Морозоустойчивый  бузульник отлично смотрится как в саду, так и на берегу водоёма, где может создавать эффектные композиции с другими растениями, передаёт Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

БУЗУЛЬНИК или ЛИГУЛЯРИЯ – высокий тенелюбивый многолетник в саду. Посадка, уход и разведение
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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