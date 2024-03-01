Обязательно сделайте это с крыжовником после того, как собраны все ягоды: кустарник наградит урожаем

Что нужно сделать с крыжовником по окончании плодоношения

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

После завершения сезона плодоношения кустам крыжовника требуются особые мероприятия для поддержания их здоровья и урожайности, о которых рассказал Дзен-канал "Моя прекрасная дача".

Фото: creativecommons.org by Szyx is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Обработка от болезней. Крыжовнику угрожают различные болезни, такие как мучнистая роса, ржавчина и антракноз, которые могут привести к серьёзным повреждениям. Для борьбы с этими заболеваниями необходимо применять фунгициды, такие как "Топаз", "Скор", "Прогноз", "Оксихом" и "Фундазол", согласно инструкциям на упаковке. Регулярные обработки после плодоношения помогут сохранить кусты здоровыми и продуктивными.

Внесение подкормки. Для обеспечения кустов крыжовника необходимыми питательными веществами рекомендуется внести подкормку. Для этого смешайте 50 г сульфата калия с 80 г двойного суперфосфата на один куст. Равномерно распределите удобрение вокруг куста, затем хорошо пролейте, чтобы гранулы растворились и начали свое действие. Повторяйте процедуру каждые 1-2 недели, чтобы обеспечить постепенное высвобождение питательных веществ и поддерживать растение здоровым.