Кочаны капусты не будут трескаться: рассказываем, как решить проблему

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Как избежать растрескивания кочанов капусты

1:28
Садоводство » Овощи

Огородники часто сталкиваются с проблемой трескания кочанов капусты, что не только не приятно, но и делает растение менее пригодным для употребления из-за загрязнения грязью и пылью, попадающими в трещины. Чтобы избежать этой проблемы, существует несколько простых рекомендаций, которые помогут овощу расти ровно и красиво.

Как избежать растрескивания кочанов капусты
Фото: atlas.roslin.pl by Joanna Boisse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Рассказываем, что делать, чтобы капуста не трескалась.

Регулярный полив

Избегайте переизбытка или недостатка влаги, которые могут вызвать трещины в кочанах. Поддерживайте умеренный полив, особенно в периоды жары, чтобы предотвратить неравномерный рост капусты.

Контроль температуры

Избегайте резких перепадов температуры, которые могут негативно сказаться на формировании кочанов.
Постепенно закаляйте рассаду перед посадкой и при необходимости используйте пленку для защиты от изменчивой погоды.

Умеренное удобрение

Избегайте переизбытка азотных удобрений, чтобы не стимулировать слишком быстрый рост растений, что может привести к трещинам на кочанах.

Своевременный сбор урожая

Собирайте капусту вовремя, когда кочаны достигают оптимального размера и плотности, чтобы предотвратить перенасыщение влагой и риск трещин, пишет Дзен-канал "Моя прекрасная дача".

Избегайте допущения трещин и повреждений на кочанах капусты, следя за ее состоянием и собирая урожай своевременно. Правильный уход и внимательность помогут вам получить здоровые и качественные капустные кочаны.

Почему трескается КАПУСТА?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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