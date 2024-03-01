Кочаны капусты не будут трескаться: рассказываем, как решить проблему

Огородники часто сталкиваются с проблемой трескания кочанов капусты, что не только не приятно, но и делает растение менее пригодным для употребления из-за загрязнения грязью и пылью, попадающими в трещины. Чтобы избежать этой проблемы, существует несколько простых рекомендаций, которые помогут овощу расти ровно и красиво.
Рассказываем, что делать, чтобы капуста не трескалась.
Избегайте переизбытка или недостатка влаги, которые могут вызвать трещины в кочанах. Поддерживайте умеренный полив, особенно в периоды жары, чтобы предотвратить неравномерный рост капусты.
Избегайте резких перепадов температуры, которые могут негативно сказаться на формировании кочанов.
Постепенно закаляйте рассаду перед посадкой и при необходимости используйте пленку для защиты от изменчивой погоды.
Избегайте переизбытка азотных удобрений, чтобы не стимулировать слишком быстрый рост растений, что может привести к трещинам на кочанах.
Собирайте капусту вовремя, когда кочаны достигают оптимального размера и плотности, чтобы предотвратить перенасыщение влагой и риск трещин, пишет Дзен-канал "Моя прекрасная дача".
Избегайте допущения трещин и повреждений на кочанах капусты, следя за ее состоянием и собирая урожай своевременно. Правильный уход и внимательность помогут вам получить здоровые и качественные капустные кочаны.
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