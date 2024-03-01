Рассказываем о правилах ухода за каллами на дачном участке: они станут крепкими и красивыми

Калла — прекрасный цветок из Южной Африки, способен украсить любой сад своими изящными цветами. Каллы, доступные в разнообразных цветах, включая белый, розовый, желтый и фиолетовый, являются универсальным выбором для садоводов, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".
Основные моменты ухода за каллами:
Предпочтительна хорошо дренированная почва. Перед посадкой убедитесь в хорошем дренаже и используйте питательный грунт.
Выбирайте место с частичным затенением, чтобы защитить цветы от сильного солнечного света.
Луковицы калл на зиму лучше выкапывать и хранить в сухом месте при +10-12 градусах.
Перед посадкой в открытый грунт предварительно проращивайте луковицы в горшках.
Регулярный полив важен для калл. Убедитесь, что почва влажная, но не переувлажнённая.
Регулярные подкормки помогут обеспечить здоровый рост и обильное цветение.
Уход за каллами прост и понятен. Их можно высаживать как в грунт, так и в контейнеры. Однако следует помнить о необходимости выкапывания и сохранения луковиц в зимний период.
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