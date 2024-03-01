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Просто нужно запомнить: эти семена не нужно замачивать перед посадкой

Почему некоторые семена не нуждаются в замачивании?

1:51
Садоводство » Советы

При подготовке к посадке семян многие садоводы сталкиваются с вопросом о необходимости замачивания. Некоторые считают, что это обязательный этап, который способствует лучшему всхожести и росту растений. Однако, есть определенные виды семян, которые не нуждаются в замачивании перед посадкой. Рассмотрим, какие это семена и почему их не стоит замачивать.

Почему некоторые семена не нуждаются в замачивании?

Не нужно замачивать семена капусты, брокколи, цветной капусты и других капустных культур. Эти растения имеют достаточно тонкую оболочку, которая легко размягчается при замачивании, что может привести к повреждению семян. Кроме того, капуста и ее сородичи не любят пересыхания, поэтому замачивание может нарушить естественный режим влажности и привести к гибели растений.

Не рекомендуется замачивать семена моркови, пастернака и других корнеплодовых культур. Эти растения имеют длинные корневые системы, которые могут быть повреждены при замачивании. Кроме того, корнеплоды не любят переувлажнения, поэтому замачивание может привести к гниению семян и снизить всхожесть.

Также не стоит замачивать семена лука, чеснока и других луковичных культур. Эти растения имеют плотную оболочку, которая не пропускает воду, поэтому замачивание не даст никакого эффекта. Кроме того, луковичные культуры не любят переувлажнения, поэтому замачивание может привести к гниению семян и снизить всхожесть.

Не нужно замачивать семена тыквы, кабачков, огурцов и других тыквенных культур. Эти растения имеют тонкую оболочку, которая может размягчиться при замачивании и привести к повреждению семян. Кроме того, тыквенные культуры не любят переувлажнения, поэтому замачивание может привести к гниению семян и снизить всхожесть.

Какие семена нельзя замачивать
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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