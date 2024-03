Даже мелкие семена необходимо прорастить, а что ещё нужно знать при посадке?

Перед посевом необходимо подготовить почву. Она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо увлажненной. Если почва слишком глинистая, можно добавить песок или перегноя для улучшения ее структуры. Также рекомендуется провести обработку почвы с помощью органических удобрений, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Фото: Own work by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license