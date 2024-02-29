Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристический поезд отправится в Краснодарский край
Минобороны РФ: лейтенант Митраков огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Администрация Воронежа сообщила о пяти БПЛА, которые движутся к городу
Врач Михалёва назвала вредные для пожилых людей продукты
Рагу из красной чечевицы и ячменя: сытное первое и второе блюдо в одном
Революция в страховании: в России с 2 марта будут доступны краткосрочные полисы ОСАГО
Embracer Group продаст студию Saber Interactive за 500 миллионов долларов
JBIS: некоторые разумные цивилизации могут оказаться в ловушке в своих мирах
Physical Review Fluids: Ученые США выдвинули новую гипотезу создания Большого Сфинкса в Египте
Это один из самых популярных цветов весеннего сезона: рассказываем его требования к выращиванию

Первый день весны: когда и как сажать тюльпаны весной

2:48
Садоводство » Цветы

С момента, когда последние снежинки плавно растаяли и весенний воздух наполнился теплотой, садоводы и цветоводы уже начинают задумываться о том, какие цветы и растения посадить в своем саду. У одного из самых популярных цветов весеннего сезона — тюльпана, есть особые требования, которые нужно соблюдать при посадке. В этой статье мы расскажем вам, когда и как сажать тюльпаны весной.

Первый день весны: когда и как сажать тюльпаны весной
Фото: ommons.wikimedia. org by RichardBH from Hamilton, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Оптимальное время для посадки тюльпанов — осень, но в некоторых случаях их можно сажать и весной, особенно если у вас остался материал или вы поздно приобрели луковицы. Однако стоит учесть, что когда вы сажаете тюльпаны поздно весной, они могут не расцвести в этом году, а только на следующий, таким образом, обладайте терпением и ожидайте красоты следующей весной.

Перед посадкой тюльпанов весной, важно выбрать правильное место. Тюльпаны нуждаются в солнечном, хорошо освещенном месте, поэтому выбирайте участок, который получает большое количество солнечного света в течение дня. Также учтите, что тюльпаны лучше всего смотрятся в группах, поэтому выберите такой участок, чтобы вы могли посадить несколько луковиц вместе.

Когда вы выбрали место, необходимо подготовить почву. Тюльпаны предпочитают проницаемую почву с хорошей дренажной системой. Если ваша почва тяжелая или слишком глинистая, рекомендуется добавить песок или перегной для улучшения дренажа. Также рекомендуется добавить удобрений, богатых калием и фосфором, чтобы обеспечить хороший рост и цветение тюльпанов.

Когда почва готова, можно приступать к посадке тюльпанов. Копайте неглубокие ямки — примерно в два раза глубже чем луковицы, и размещайте луковицы на расстоянии около 10-15 см друг от друга. Затем закройте ямки землей и немного придавите. Обязательно полейте растения после посадки весной, чтобы активизировать рост корней.

Важно отметить, чтобы посадка тюльпанов весной происходила до того, как почва прогреется до 10 градусов Цельсия. Если посадка произойдет раньше, семена скорее всего не прорастут, а попросту сгниют.

После посадки тюльпанов весной, вам нужно будет ухаживать за ними. Регулярное поливание и удаление сорняков помогут обеспечить растениям нужную влагу и питательные вещества. Также можно добавить мульчу вокруг растений для сохранения влаги и защиты от сорняков.

Стоит отметить, что посадка тюльпанов весной может быть немного более сложной, чем посадка осенью, но с правильным подходом и уходом, вы сможете наслаждаться красивыми цветами тюльпанов в следующем сезоне. Помните, что тюльпаны — это воплощение весны, и они украсят ваш сад своими яркими и нежными лепестками.

Тюльпаны весной. Как сажать, обрезать и выращивать тюльпаны
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Администрация Воронежа сообщила о пяти БПЛА, которые движутся к городу
Врач Михалёва назвала вредные для пожилых людей продукты
Рагу из красной чечевицы и ячменя: сытное первое и второе блюдо в одном
Первый день весны: когда и как сажать тюльпаны весной
Революция в страховании: в России с 2 марта будут доступны краткосрочные полисы ОСАГО
Embracer Group продаст студию Saber Interactive за 500 миллионов долларов
JBIS: некоторые разумные цивилизации могут оказаться в ловушке в своих мирах
Physical Review Fluids: Ученые США выдвинули новую гипотезу создания Большого Сфинкса в Египте
Sleep: выпитое на ночь спиртное снижает когнитивные функции мозга
Как короткие поездки в городе разрушают ваш автомобиль: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников