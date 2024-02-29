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Значительные потери урожая: заболевание кладоспориоз вредит томату. Как с ним бороться?

Рассказываем об опасном заболевании, которое может серьёзно навредить томатам

2:07
Садоводство » Вредители и болезни

Кладоспориоз - это опасное заболевание, которое может серьезно навредить томатам и привести к значительным урожайным потерям. Это грибковая инфекция, вызываемая патогенным организмом Cladosporium fulvum, который атакует растения томата и вызывает различные симптомы, такие как пятна на листьях, увядание и гниение плодов.

Рассказываем об опасном заболевании, которое может серьёзно навредить томатам
Фото: commons.wikimedia. org by Aris Papachristou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Кладоспориоз может распространяться как через почву, так и через воздух, поэтому важно принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить его появление и распространение. Основным источником заражения являются зараженные растения, поэтому необходимо тщательно проверять новые растения перед тем, как добавлять их в сад.

Одним из первых признаков кладоспориоза являются жёлтые или коричневые пятна на листьях томатов. Позже они могут стать более тёмными и иметь чёткие границы. При продолжительном заражении пятна могут сливаться и покрывать большую часть листа, что приводит к его увяданию и опаданию. Кроме того, инфекция может распространиться на стебли и плоды, вызывая их гниение и уменьшая урожайность.

Среди способов борьбы с кладоспориозом является предотвращение его появления. Важно следить за чистотой и гигиеной в саду, удалять зараженные растения и листья, а также не оставлять под ними остатки растительности. Также рекомендуется использовать семена и рассаду, которые были обработаны фунгицидами для предотвращения заражения.

Если же инфекция уже произошла, то необходимо принять меры по ее лечению. Для этого можно использовать специальные фунгициды, которые эффективно борются с кладоспориозом. Однако, важно следовать инструкциям по применению и не превышать дозировку, чтобы избежать повреждения растений.

Также можно применять народные методы борьбы с кладоспориозом, например, обработку растений настоем чеснока или перца. Ноэти методы не всегда эффективны и могут потребовать повторной обработки.

Важно помнить, что профилактика и своевременное обнаружение инфекции являются наиболее эффективными способами борьбы с кладоспориозом.

Кладоспариоз томатов. Как вылечить?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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