Горчица и перец не помогут: садовод развеяла мифы об эффективности народных средств в борьбе с вредителями

Эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова рассказала об эффективных методах борьбы с вредителями

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

После таяния снега многие рекомендуют окатывать кусты смородины, малины, крыжовника горячей водой температурой 70 градусов для уничтожения вредителей, которые прячутся в коре и почках растений. О том, насколько процедура эффективна, в беседе с Pravda.Ru рассказала профессиональный садовод, телеведущая, писательница, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

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"В этих почках почковой клещ действительно там, и до него может достать если кипяток. В почве же сам кипяток, во-первых, пройдя через почту, будет более низкой температуры, значит, для вредителей это, собственно, будет никак, это буквально надо выловить этого вредителя и его облить этим кипятком, но растения мгновенно погибнут, которые на пути окажутся. То есть я бы сказала, это крайне странный неэффективный способ, я думаю, он вообще от вредителей не подходит", — пояснила эксперт.

Воронова считает, что использование специальных средств от почвенных вредителей — самый эффективный способ борьбы. К ним относятся гранулированные приманки, которые сразу же поедаются этими насекомыми. Процедуру нужно провести до того как вредители "проснутся", поскольку сразу после их активизации насекомые накинутся на приманку.

Также садовод указала на низкую эффективность народных методов борьбы с вредителями, которые включают использование перца, горчицы и других средств.

"В почве в масштабах улицы, сада, огорода, растений, вот этого большого объёма почвы вот такие народные очень слабо помогают, это надо буквально его поймать и на него это напрыскать. Это ещё на тлю можно какие-то метки, это безусловно, а самое главное, на тлю просто хозяйственное мыло, чтобы она дышать не смогла, — вот это можно. Но тля не летает, она не бегает, как страус, она как бы сидит и сидит, её очень легко обработать, а вот на этих, которые бегают, как тараканы, я считаю, только специальные средства", — заключила садовод.