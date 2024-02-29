Благодаря этим советам вы сможете избежать разочарований и потери: о горшках для рассады

В эти ёмкости точно не стоит сажать рассаду

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Садоводство — это увлекательное и полезное занятие, которое приносит радость и пользу не только взрослым, но и детям. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно подготовить почву и выбрать подходящие растения для посадки. В этой статье мы расскажем о том, во что точно не стоит сажать рассаду, чтобы избежать разочарований и потери времени и сил.

Первое место в списке нежелательных растений занимают те, которые не приживаются в нашем климате. К ним относятся экзотические растения, которые требуют особого ухода и теплого климата. Например, пальмы, бананы, ананасы и другие тропические растения. Посадка такой рассады может привести к ее гибели из-за непригодных условий для роста.

Также не стоит сажать рассаду в те места, где она будет подвержена постоянному воздействию солнечных лучей. Например, под деревьями или рядом с высокими зданиями. В таких местах растения будут получать недостаточно света и тепла, что может привести к их заболеванию и смерти.

Ещё одним нежелательным местом для посадки рассады является затененная территория. Например, под кустами или в тени дома. В таких местах растения будут расти медленно и не будут давать хороший урожай. Кроме того, затененные места могут стать источником различных заболеваний и вредителей, которые будут наносить вред растениям.

Также не стоит сажать рассаду в заболоченные или слишком влажные места. В таких условиях растения будут подвержены гниению корней и заболеваниям, что приведет к их гибели. Кроме того, влажность может привлечь различных вредителей, которые будут наносить вред растениям.

Наконец, не стоит сажать рассаду в места, где ранее выращивались другие растения, которые подвергались заболеваниям. В таких местах почва может быть заражена вредными микроорганизмами, которые будут наносить вред новым растениям.