Выращиваем незабудки, которые совсем не требуют большого ухода

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Эти цветы добавят в ваш сад нежность

2:31
Садоводство » Цветы

Незабудки — это прекрасные цветы, которые добавляют нежность и красоту в наш сад. Они обладают яркими и жизнерадостными цветами, а их уход не требует большого труда. В этой статье мы расскажем вам, как посадить незабудки и как правильно за ними ухаживать.

Эти цветы добавят в ваш сад нежность
Фото: creativecommons.org by Bernard Spragg is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Посадка незабудок:

  • Выберите подходящее место. Незабудки предпочитают солнечные участки, но они также могут расти в полутени. Убедитесь, что почва хорошо дренирована, чтобы избежать застоя воды. Если почва слишком глинистая или песчаная, добавьте компост или перегной для обогащения почвы.
  • Подготовьте почву. Разрыхлите почву на глубину около 15-20 см, удалив камни и сорные растения. Добавьте компост или перегной для улучшения плодородия почвы.
  • Посадите растения. Расстояние между незабудками должно быть около 15-20 см. Учтите, что низкорослые сорта могут быть посажены ближе друг к другу, а высокорослые сорта требуют большего пространства.
  • Поливайте регулярно. Незабудки нуждаются в умеренном поливе. Поддерживайте почву влажной, но не перенасыщайте ее водой. Излишний полив может привести к загниванию корней.

Уход за незабудками:

  • Удаляйте сорняки. Регулярно пропалывайте сорняки вокруг незабудок, чтобы они не конкурировали с растениями за питательные вещества.
  • Удобряйте растения. Во время активного роста незабудок, внесите удобрение, богатое фосфором и калием. Это способствует обильному цветению и укреплению растений. Следуйте указаниям на упаковке удобрения для определения дозировки.
  • Поддерживайте почву влажной. Поливайте незабудки регулярно, особенно в сухие и жаркие периоды. Но избегайте застоя воды, чтобы предотвратить гниение корней.
  • Обрезайте увядшие цветы. Удаляйте увядшие цветочные головки, чтобы стимулировать растения к образованию новых почек и продолжению цветения.
  • Защитите растения от вредителей и болезней. Проверяйте регулярно незабудки на наличие вредителей, таких как тля или паутинный клещ. При обнаружении проблемы, применяйте соответствующие методы борьбы.

Незабудки — это красивые и легкие в уходе цветы, которые могут украсить ваш сад. Получайте удовольствие от обильного и яркого цветения этих прекрасных растений, следуя простым правилам посадки и ухода.

Лучший способ вырастить незабудку из семян
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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