Инвентарь для обрезки деревьев, удобрения и стимуляторы роста названы выгодными покупками в конце зимы

Садовод Анна Макарова: пора за покупками в дачные магазины

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовод и блогер Анна Макарова объяснила читателям Pravda. Ru, почему именно сейчас лучше сделать покупки в дачных магазинах.

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Садовые магазины в конце зимы — рай для любителей повозиться на приусадебном участке или в огороде. Продавцы подготовились к наступающему дачному сезону — полки торговых точек ломятся от всевозможного инвентаря, семенного материала и других приятных душе огородников вещей. Но самое главное, говорит эксперт, именно сейчас можно существенно сэкономить на покупке всего необходимого. С приближением апреля цены, как показывает практика, ползут вверх.

"Я советую различные сучкорезы, секаторы, телескопические сучкорезы. Они всегда нужны не только при обрезке плодовых. Мне, как садоводу, всегда нужен хороший секатор, острый. Лучше один хороший купить какой-нибудь японской фирмы, он всегда нужен в хозяйстве, неважно, будем мы заниматься овощами в теплице, или многолетниками, или кустарниками. Тяпки хорошие качественные тоже нужны. Лопаты? Нужна тоже одна хорошая в хозяйстве, с крепким черенком", — перечисляет инвентарь, на который нужно обратить внимание в первую очередь, садовод.

В категорию "особо дорожающих" к дачному сезону попали и так называемые "расходные" огородные материалы.

"Конечно, на различные пестициды, химию сразу цена подскакивает. Поэтому сейчас проходят у дачников совместные закупки, и они стараются оптом подешевле всё это закупить уже сейчас, перед дачным сезоном, различные корнестимуляторы, стимуляторы. Вот на химию будет цена расти в разы. На удобрения, естественно, тоже ценник подскочит. Даже если вы купите мешок навоза, лучше сейчас его купить, чем в самый сезон", — считает Анна Макарова.

Лейки и автополив специалист отнесла к дачному инвентарю, стоимость которого не меняется в зависимости от сезона. Разве что выбора в магазинах подобных нужных предметов к наступлению лета становится на порядок меньше.